Während WM: Matthäus und Reif wechseln sich bei Bild TV ab

TV-News

Die ‚Bild‘-Marken werden über die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar berichten. Vor allem im Fernsehen hat man sich dafür prominente Unterstützung geholt.

Zum Turnierstart am 20. November zeigt Bild TV ab 9:00 Uhr die Auftaktshow, in der sich Ex-Nationalspieler Lothar Matthäus, Fußballfunktionär Karl-Heinz Rummenigge und Reporter-Legende Marcel Reif gemeinsam mit Bild-Sport-Chef Matthias Brügelmann, dem Stellvertretenden Sport-Chefredakteur Carli Underberg und Moderatorin Valentina Maceri über ihre Erwartungen zur FIFA-WM austauschen werden. Ein Tag später am 21. November strahlt der Sender im täglichen Wechsel immer um 7:00 Uhr die Fußball-Morningshowsundaus. Lothar Matthäus aus Katar und Marcel Reif im Berliner Studio informieren live über den Stand des Turniers und kommentieren die aktuellen Spiele. Zudem berichtet Lothar Matthäus als ‚Bild‘-Fußballexperte vor Ort über seine Eindrücke und Einschätzungen zum wichtigsten Fußball-Turnier des Jahres.Auf bild.de und sportbild.de werden zudem umfassende Berichte und Videos zu den Highlights und Toren der FIFA WM-Spiele gezeigt. Die entsprechenden Rechte wurden im Rahmen einer Sublizenz von SportA, der Sportrechte-Agentur von ARD und ZDF , erworben. In einem täglichen Webvideo-Format um 12:00 Uhr werden die wichtigsten News der FIFA WM zusammengefasst. Darin wird Comedian Matze Knop regelmäßig in seiner Kult-Parodie-Rolle als Jogi Löw auftreten. Auch im täglichen Fußball-Podcaststeht die erste Winter-Weltmeisterschaft im thematischen Fokus.„Alle Spiele, alle Highlights, alle Tore. So viel Bewegtbild rund um ein Sportereignis gab es bei Bild und Sport Bild noch nie. Mit elf Reportern vor Ort in Katar sowie den Top-Experten Lothar Matthäus und Marcel Reif wird die Fußball WM für unsere Leser, User, Zuschauer und Hörer ein multimediales Ereignis“, verspricht Bild-Sportchef Matthias Brügelmann.