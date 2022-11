NDR kündigt neue «Na siehste!»-Staffel an

TV-News

Es ist offiziell: Das Quiz-Format «Na siehste!» wird wieder im NDR fortgesetzt – die neue Staffel wird umfangreicher.

Im Sommer des vergangenen Jahres brachte der Norddeutsche Rundfunk (NDR) ein einst langlebiges Format unter anderem Namen zurück. Aus «Wer hat´s gesehen?» wurde. Der Name ist nicht zu verwechseln mit der ZDF-Show von Günther Jauch aus den 1980ern. Zwischen Juli und September wurden bereits sechs Folgen gezeigt. Nach einer Pause steht jetzt fest, dass es eine zweite Staffel geben wird, die sogar noch umfangreicher ausfallen wird.Wie bereits in der ersten Staffel werden wieder vier prominente Personen in einem Wettstreit gegeneinander antretet und ihr Fernsehwissen unter Beweis stellen. Wieder dabei sind Entertainer Jürgen von der Lippe und Komiker Kurt Krömer. Die freien Plätze werden mit Schauspielerin Esther Schweins und Komikerlegende Mike Krüger besetzt. Elton agiert erneut als Moderator der Show. Die insgesamt zwölf neuen Folgen werden im Dezember in Hamburg aufgezeichnet.In der Quiz-Show dreht sich alles um die schönsten Erinnerungen der letzten 60 Jahre Fernsehen, von bewegenden Momenten, unvergessenen Helden, großen Skandale bis hin zu peinlichen Pannen. Moderator Elton präsentiert Fernsehfakten, die im besten Sinne des Wortes unglaublich sind. Die Ausstrahlungstermine der neuen Folgen sind bisher nicht bekannt.