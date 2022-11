Neuer Skydance-TV-Chef gefunden

Wirtschaft

Matt Thunell verlässt damit seinen Netflix-Posten. Bill Bost will sich selbständig machen.

Der Netflix-Manager Matt Thunell verlässt den Streaming-Dienst und wird Präsident von Skydance Television. Der derzeitige Präsident Bill Bost tritt zurück, um seine eigene Produktionsfirma zu gründen, hat in diesem Zuge aber einen Gesamtvertrag mit Skydance TV unterzeichnet."Nach den sehr erfolgreichen letzten Jahren ist dies ein Meilenstein für Skydance Television", sagte Dana Goldberg, Chief Creative Officer von Skydance. "Heute verdoppeln wir unsere leitenden und kreativen Talente im TV-Geschäft, indem wir weiterhin von Bills kreativer Vision in seiner neuen Rolle als Zulieferer und Mitarbeiter profitieren, während wir Matt willkommen heißen, der in einer besonders revolutionären Zeit in unserem Geschäft bemerkenswerte Expertise und Leidenschaft mitbringt. Während wir diese nächste Phase in Angriff nehmen, sind wir unendlich dankbar für Bills unermüdliche Arbeit bei Skydance in den letzten zwölf Jahren, insbesondere für seine leidenschaftliche Führung und Leitung unserer Fernsehabteilung, und wir sind dankbar, dass er sich entschieden hat, ein Teil der Skydance-Familie zu bleiben, während er das nächste Kapitel seiner Karriere in Angriff nimmt. Ebenso freuen wir uns, dass Matt Thunell dem Unternehmen beitritt, um unsere Fernsehgruppe in die Zukunft zu führen. Matt Thunell ist nicht nur einer der besten kreativen und strategischen Führungskräfte in der Branche, sondern verfügt auch über ein unglaubliches Verständnis des globalen Marktes sowie über eine unvergleichliche Bandbreite an Erfahrungen und Beziehungen."In seiner neuen Rolle wird Thunell für die Entwicklung und Produktion aller Skydance-TV-Projekte verantwortlich sein. Außerdem wird er die Kreativ-, Produktions- und Geschäftsteams von Skydance TV beaufsichtigen."Die vergangenen acht Jahre bei Netflix waren die lohnendsten meiner Karriere", so Thunell. "Ich bin allen bei Netflix sehr dankbar und blicke voller Demut auf die bahnbrechenden Serien und Weltklasse-Talente zurück, die ich unterstützen durfte. Ich freue mich sehr, diese neue Chance bei Skydance zu einem so spannenden Zeitpunkt des Wachstums des Unternehmens zu ergreifen. Ich arbeite schon seit Jahren mit David, Dana und Bill zusammen und kann es kaum erwarten, noch enger mit ihnen zusammenzuarbeiten, während wir das Geschäft weiter ausbauen. Ich fühle mich auch geehrt, mit den unglaublichen Talenten von Skydance zusammenzuarbeiten und freue mich darauf, ihre Kreativität für das Publikum auf der ganzen Welt zu fördern."