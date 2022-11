US-Fernsehen

Peacock wird mit Live-Streams ausgebaut

Fabian Riedner von 09. November 2022, 09:32 Uhr

Künftig können also auch die New Yorker das Programm an der Westküste streamen.

NBC bringt weitere Synergien für den Streamingdienst



Dieser Livestream bietet Echtzeit-Zugang zu den lokalen Nachrichten, Sport und Wetter von NBC, basierend auf Ihrem lokalen Markt, aber auch landesweit, tagsüber und zur Hauptsendezeit, einschließlich der «Today»-Show, «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon» und alle NBC-Programme zur Hauptsendezeit.



"Mit dem Livestream von Peacocks lokalen Tochtergesellschaften erhalten unsere Abonnenten die einzigartige Kombination von werbefreien On-Demand-Inhalten, die sie lieben, mit den lokalen Nachrichten und NBC-Programmen, die bereits Teil ihres täglichen Lebens sind", sagte Kelly Campbell, President,



"Unsere NBC-Affiliates-Stationen sind vertrauenswürdige Anlaufstellen für unsere Zuschauer, um unterhalten und informiert zu werden", fügte Eric Meyrowitz, Executive Vice President von Hearst Television und Vorsitzender des NBC Affiliates Board, hinzu. "Diese Partnerschaft unterstreicht unser Engagement für unsere Zuschauer, indem wir ihnen einen weiteren Ort bieten, an dem sie unsere lokalen und NBC-Programme neben den originären und einzigartigen Inhalten von Peacock empfangen können."

