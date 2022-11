Disney+ gewinnt 12,1 Millionen Abonnenten

US-Fernsehen

Der Streamingdienst konnte trotz schwächelnder Konkurrenz massiv zulegen.

Die Walt Disney Co. hat ihr Juni-September-Quartal mit einem Zuwachs von 12,1 Millionen Disney+-Abonnenten abgeschlossen. Nach 152,1 Millionen Abonnenten im letzten Quartal belief sich die Zahl der Disney+ Abonnenten am 1. Oktober, dem Ende des vierten Quartals und des gesamten Geschäftsjahres 2022, auf 164,2 Millionen. Der Zuwachs von 12,1 Millionen Konten, davon zwei Millionen in den USA und Kanada, übertraf die Prognosen der Analysten, die von einem Zuwachs von 8,9 Millionen Abonnenten ausgegangen waren.Insgesamt hat Disneys Spektrum an Direct-to-Consumer-Diensten, zu denen Disney+, Disney+ Hotstar, Hulu und ESPN+ gehören, weltweit mehr als 235 Millionen Abonnenten, verglichen mit 221,1 Millionen Abonnenten weltweit am Ende des letzten Quartals. Disney+ wird seine werbegestützte Ebene im laufenden Quartal einführen, wobei diese Option ab dem 8. Dezember verfügbar sein wird.ESPN+ verzeichnete in diesem Quartal einen Anstieg von 17,1 Millionen auf 24,3 Millionen Abonnenten, während Hulu von 43,8 Millionen (39,7 Millionen reine SVOD-Kunden kombiniert mit vier Millionen Live-TV+SVOD-Abonnenten) auf 47,2 Millionen (42,8 Millionen reine SVOD-Kunden kombiniert mit 4,4 Millionen Live-TV + SVOD-Abonnenten) kletterte.