«TV total»: Sebastian Pufpaff fällt aus - auch für die Wok-WM

Wegen eines Rippenbruchs fällt der Komiker auch am Wochenende aus. In Michael Bully Herbig hatte ProSieben bereits Ersatz für «TV Total» gefunden. Manni Ludolf ersetzt ihn im Wok.

Update (10. November, 9:15 Uhr):

Aus gesundheitlichen Gründen fällt Sebastian @Pufpaff diese Woche leider aus. #ManniLudolf steigt am Samstag bei der „TV total #WokWM“ in den legendären 1er-Wok und die Heavytones wollen das „TV total“-Team im 4er-Wok zum Sieg führen. Gute Besserung, Puffi! — ProSieben (@ProSieben) November 9, 2022

Sebastian Pufpaff moderiert fast auf den Tag genau seit einem Jahrbei ProSieben und folgte damit auf Stefan Raab, der die Comedy-Show jahrelang präsentierte. Von den bisher ausgestrahlten 44 Ausgaben moderierte Pufpaff 43, nur am 19. Januar fehlte er wegen einer Covid-19-Erkrankung. Für ihn sprang damals Elton ein, der seine Karriere als Show-Praktikant bei «TV total» startete. Ausgerechnet die Jubiläumsausgabe wird Pufpaff am heutigen Abend ebenfalls verpassen. ProSieben gab am Dienstagabend bekannt, dass Pufpaff „aus gesundheitlichen Gründen“ ausfalle.Einen Ersatz präsentierte der Sender via Twitter aber bereits. So wird am heutigen Abend Michael Bully Herbig durch die Show führen. Herbig ist aktuell in den Kinos als Hui Buh in der Fortsetzungzu sehen. Zuletzt führte er auch Regie bei der Mediensatireüber den Fall Claas Relotius. Für ProSieben war „Bully“ zuletzt beiMitte September im Einsatz. Damals verfolgten das Duell mit Rick Kavanian 1,80 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe wurden herausragende 21,4 Prozent gemessen. Es war der beste jemals gemessene Wert einer «Schlag den Star»-Ausgabe.Ob Michael Bully Herbig auch «TV total» beflügeln wird, bleibt abzuwarten. Elton schaffte es im Januar mit 1,46 Millionen Zuschauern die größte Reichweite des bisherigen Jahres einzufahren. Zuletzt brachte es «TV total» mit Sebastian Pufpaff gerade noch auf knapp über eine Million Zuschauer. Besonders pikant an Pufpaffs Ausfall in dieser Woche ist, dass am Wochenende diestattfindet. Ob Pufpaff, der in Winterberg an den Start gehen soll, mitwirken kann, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch offen.Nachdem Sebastian Pufpaff bereits am Mittwochabend als Moderator von «TV total» ausgefallen war, muss der Komiker auch für die am Wochenende anstehende Wok-WM passen. Das gab ProSieben am gestrigen Abend via Twitter bekannt. Ersatzmoderator Michael Bully Herbig gab in einer musikalischen Einlage auch den Grund für Pufpaffs Fernbleiben an. Pufpaff war vom Fahrrad gefallen und erlitt dabei einen Rippenbruch. Im Wettbewerb der 1er-Woks wird Mafred Ludolf einspringen und auch für den 4er-Wok gibt es Ersatz. Auf dem Kurznachrichtendienst gab der Unterföhringer bekannt, dass die «TV total»-Band Heavytones an den Start gehen werden. Ursprünglich bestand das «TV total»-Team aus Sebastian Pufpaff, Mafred Ludolf, Laura Nolte sowie Kevin Kuske, der bereits Tim Wiese ersetzt hatte, nachdem dieser zum wiederholten Male in rechtsextremer Gesellschaft abgelichtet worden war.