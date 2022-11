ESC-Vorentscheid: NDR sucht auch auf TikTok nach Teilnehmern

TV-News

Unter dem Motto „Unser Lied für Liverpool?“ ist der Vorentscheid für den kommenden «Eurovision Song Contest» gestartet.

Dass Deutschland in den vergangenen Jahren nicht immer die beste Figur amabgab, dürften viele wohl als Untertreibung bezeichnen. Viele Fans waren im vergangenen Jahr mit der Vorauswahl unzufrieden, die letztlich die Chance hatten in Turin auf der Bühne zu stehen. Die Wahl fiel schlussendlich auf Malik Harris, der mit seinem Song „Rockstars“ keinen einzigen Jury-Punkt und nur sechs Publikumspunkte abstauben konnte. Der letzte Platz war ihm damit sicher. Rund ein halbes Jahr später ist dies aber Schnee von gestern, vor allem da der NDR ab sofort wieder Teilnehmer für den ESC 2023 sucht, der bekanntlich in Liverpool stattfindet. Die Einreichungen werden noch bis zum 28. November angenommen. „Den Musikstilen sind keine Grenzen gesetzt“, so die explizite Aufforderung, nachdem im vergangenen Jahr die Metalcore-/Trancecore-Band Electric Callboy keinen Platz im sechs Künstler starken Teilnehmerfeld ergatterte.Einreichungen sind über die offizielle ARD-Seite zum ESC, eurovision.de , möglich. In diesem Jahr ist zudem zum ersten Mal TikTok in die Suche nach dem deutschen ESC-Act eingebunden: Unter dem Hashtag #UnserLiedFürLiverpool können sich dort Interessierte bewerben und sich der TikTok Community stellen. Die aussichtsreichsten Songs auf der sozialen Plattform, die den ESC-Richtlinien entsprechen, werden noch einmal zur Abstimmung gestellt. Wer bei TikTok gewinnt, ist direkt beim Vorentscheid dabei. Der NDR geht zudem selbst auf Künstlerinnen und Künstler zu.Aus allen Bewerbungen sucht ein Team aus Fachleuten die Acts für den Vorentscheid aus. Zu diesem Team gehören beratend Experten aus der Musikbranche, der deutschen ESC-Delegation, der internationalen ESC-Welt sowie der ARD-Popradios. Sie unterstützen erneut den ESC Vorentscheid. Wie viele Acts in den Vorentscheid kommen, wird nach Sichtung aller Beiträge festgelegt.Der Vorentscheidist für Anfang März geplant. In der Show entscheidet sich, wer für Deutschland zum ESC 2023 nach Großbritannien fährt, der am 13. Mai stattfindet. Die ARD-Popradios – Antenne Brandenburg, Bayern 3, Bremen Vier, hr3, MDR Jump, NDR 2, SR 1, SWR3 und WDR 2 – laden ihre Zuhörerschaft ein, über ihren Lieblings-Act online abzustimmen. Das Ergebnis fließt beim Vorentscheid in die Gesamtwertung mit ein.„Dieser Wettbewerb, Europas größte Musikshow, liegt uns sehr am Herzen. Und wir treten an, um vorn mitzuspielen. Wer sich also zutraut, mit hoher Qualität Deutschland musikalisch wieder nach vorn zu bringen, ist uns herzlich willkommen. Ich freue mich auf einen hoffentlich sehr bunten, sehr spannenden Wettbewerb“, erklärt Andreas Gerling, Chef des ARD Teams für den ESC beim NDR.