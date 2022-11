Facebook entlässt 11.000 Mitarbeiter

Wirtschaft

Der Konzernchef Mark Zuckerberg muss nach der vergangenen Bilanzpressekonferenz ein Zeichen setzen.

Ein schwerer Schlag für Facebook-Gründer Mark Zuckerberg. Der Chef des Unternehmens Meta hat eine Stellenkürzung von 13 Prozent angekündigt. Das Unternehmen setzt also 11.000 Mitarbeiter vor die Tür. Ende Oktober präsentierte die Firma die Quartalszahlen, die um vier Prozent sanken. Das Hauptproblem bei Meta: Der Gewinn sank um 52 Prozent auf 4,4 Milliarden US-Dollar. Das Metaverse fresse unfassbar viele Ressourcen, die Ergebnisse sind schlecht. Unklar ist allerdings, ob die Video-Aktivitäten bei Facebook entfallen werden.In seinem Memo gab Zuckerberg der Pandemie die Schuld und sagte, dass das digitale Wachstum und die "Welle des E-Commerce", die in den ersten Tagen von COVID-19 zu beobachten war - als die Menschen aufgrund von Abriegelungen zu Hause festsaßen -, eine "permanente Beschleunigung zu werden schien, die auch nach dem Ende der Pandemie anhalten würde." Zuckerbergs Metaverse habe dagegen schon 15 Milliarden US-Dollar an Entwicklung gekostet."Ich möchte die Verantwortung für diese Entscheidungen übernehmen und dafür, wie wir hierher gekommen sind. Ich weiß, dass dies für alle hart ist, und es tut mir besonders für die Betroffenen leid." Wie er diese Verantwortung übernehme, teilte Zuckerberg nicht mitgeteilt. "Ich habe das auch vorhergesagt und deshalb beschlossen, unsere Investitionen deutlich zu erhöhen", sagte er. "Leider hat sich die Situation nicht so entwickelt, wie ich erwartet hatte. Nicht nur, dass der Online-Handel zu früheren Trends zurückgekehrt ist, sondern der makroökonomische Abschwung, der verstärkte Wettbewerb und der Verlust von Anzeigensignalen haben dazu geführt, dass unsere Einnahmen viel niedriger sind als ich erwartet hatte. Ich habe mich geirrt, und dafür übernehme ich die Verantwortung."