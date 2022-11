Pilawa blickt kurz vor Weihnachten auf das Jahr zurück

TV-News

Am kürzesten Tag des Jahres wirft Sat.1 einen Blick auf das Jahr 2022 und versucht dabei positive Geschichten hervorzuheben.

Jörg Pilawa ist in diesen Wochen wieder ein gefragter Mann im deutschen Fernsehen. Erst kürzlich war bekannt geworden, dass er für Sat.1 als Zirkusdirektor auftreten wird undauf die Mattscheiben zurückbringen wird ( Quotenmeter berichtete ). Nun hat Pilawas Heimatsender – der Moderator war Anfang des Jahres vom NDR zum Bällchsender gewechselt – eine weitere Aufgabe für den Quizmaster, die er noch vor Weihnachten erledigen muss.Am Mittwoch, den 21. Dezember, moderiert Jörg Pilawa zur besten Sendezeit. Zusammen mit noch nicht näher bestimmten prominenten Gästen soll er sowohl „denkwürdige als auch hoffnungsvolle Momente“ hervorheben und Helden und ihre besonderen Geschichten würdigen, wie es Sat.1 in der Ankündigung formuliert. Angesichts der aktuellen Nachrichtenlage mit Energie-Krise, Ukraine-Krieg und Klimawandel ist dies sicher keine einfache Aufgabe, worüber sich auch Pilawa im Klaren ist.„Zugegeben: Dieses Jahr war für viele nicht leicht und stellte uns alle vor Herausforderungen“, so Pilawa. „Es gab allerdings auch viele Menschen, die durch ihr Handeln unsere Welt besser gemacht haben. Positive Geschichten und Momente, die allen Zuversicht schenken, genau das sind die Zutaten für meinen etwas anderen Jahresrückblick in Sat.1 .“