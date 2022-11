Neuer Hauptdarsteller bei «Dr. Death»

US-Fernsehen

Edgar Ramirez wird in der zweiten Staffel ebenfalls zu den Hauptdarstellern gehören.

Edgar Ramirez wurde für die Hauptrolle in Staffel zwei vonbei Peacock verpflichtet. Die neuen Folgen der Dramaserie werden auf der dritten Staffel des gleichnamigen Wondery-Podcasts basieren. Die zweite Runde wird die wahre Geschichte von Paolo Macchiarini erzählen, den Ramirez spielen wird.In der offiziellen Beschreibung der Serie heißt es, Macchiarini sei "ein charmanter Chirurg, der für seine innovativen Operationen bekannt ist, die ihm den Spitznamen 'Miracle Man' einbringen. Als sich die Enthüllungsjournalistin Benita Alexander für eine Story an ihn wendet, beginnt die Grenze zwischen Privatem und Beruflichem zu verschwimmen, was ihr Leben für immer verändert. Während sie erfährt, wie weit Paolo gehen würde, um seine Geheimnisse zu schützen, macht eine Gruppe von Ärzten am anderen Ende der Welt schockierende Entdeckungen, die alles über den 'Wundermann' in Frage stellen."Ramirez wurde in seiner Karriere bereits für zwei Emmy Awards nominiert: das erste Mal für die Hauptrolle in der Miniserie «Carlos», die auf dem wahren Leben von Ilich Ramírez Sánchez, auch bekannt als Carlos der Schakal, basiert, und das zweite Mal für die Titelrolle in «The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story».