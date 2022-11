ZDF strahlt zurückgehaltene «Traumschiff»-Folge mit Luke Mockridge aus

TV-News

Die «Traumschiff»-Folge mit Luke Mockridge hielt das ZDF lange unter Verschluss. Noch in diesem Jahr soll sie ausgestrahlt werden.

Das ZDF hatte sich im vergangenen Jahr bewusst gegen die Ausstrahlung einer bereits eingeplanten Folge vonentschieden. Statt auf die Malediven schipperte das ZDF-Flaggschiff am 26. Dezember 2021 nach Skandinavien. Der Grund für diese Entscheidung war Luke Mockridge, der in der Ausgabe als Koch vor der Kamera stand, sich im vergangenen Jahr aber heftigster Kritik ausgesetzt sah ( Quotenmeter berichtete ). Das ZDF plante deshalb mit der Alternativ-Folge. Doch jetzt soll die Episode veröffentlicht werden, wie ‚t-online‘ berichtet.Die Episode mit Luke Mockridge hat jetzt endlich einen neuen Sendeplatz und wird dieses Jahr am zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, gezeigt. Das ZDF bestätigte gegenüber ‚t-online‘: „Wir strahlen die Anfang 2021 produzierte «Traumschiff»-Folge „Coco Island“ am 26. Dezember 2022 aus. In dieser Folge hat Luke Mockridge einen Gastauftritt.“ Warum sich das ZDF dazu entschieden hat, die Folge mit dem Komiker nun doch auszustrahlen, blieb unbeantwortet. Zuletzt hatte auch Sat.1 die Zusammenarbeit mit Mockridge pausiert. In der Comedy-Preis-Ersatzshowwird Mockridge aber wieder für den Bällchensender auftreten. Auch stand der Comedian zuletzt in Köln vor der Kamera, um Einspieler zu drehen. Sat.1 distanzierte sich aber und wies darauf hin, dass die Dreharbeiten nicht im Rahmen einer neuen Sat.1-Show stattfanden.Derweil überraschte das ZDF seine Zuschauer mit einer Änderung. Dieses Jahr wurden zum ersten Mal seit Langem wieder vier Folgen von «Das Traumschiff» gezeigt. So etwas hatte es zuletzt im Jahr 2000 gegeben. Das solle laut ‚t-online‘ für 2023 neuer Standard werden. Die nächste Episode wird planmäßig am 20. November gezeigt. Neben Kapitän Parger (gespielt von Florian Silbereisen) und der Crew, bestehend aus Hoteldirektorin Hanna Liebhold (Barbara Wussow), Staff-Kapitän Martin Grimm (Daniel Morgenroth) und Schiffsärztin Dr. Jessica Delgado (Collien Ulmen-Fernandes) werden auch der Sänger Sasha und die ehemalige Weltklasse-Skifahrerin Maria Höfl-Riesch mit an Bord sein. Das nächste Ziel des «Traumschiffes» ist Lappland.