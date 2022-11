Ist «Bild Live» bald Geschichte?

TV-News

Bild TV krebst weiterhin mit nur 0,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe vor sich hin. Als Folge des Misserfolgs könnte sich der Sender demnächst von seiner Livestrecke trennen.

Vor etwas mehr als einem Jahr ging Bild TV an den Start, hat sich seitdem aber nicht signifikant weiterentwickelt. Aktuell stagniert das Programm bei einem Marktanteil von 0,2 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Zuletzt gab es bereits einige Anpassungen an der Ausstrahlungsweise. So schob der Sender seinen Talk «Viertel nach Acht» im linearen Programm deutlich später in den Abend, auch die Sendestreckewurde bereits umgebaut. Nun denkt man bei ‚Bild‘ offenbar über eine vollständige Einstellung der Dauersendung nach. Dies legt jedenfalls ein aktueller ‚Spiegel‘-Bericht nahe, in dem es heißt, dass «Bild Live» zu hohe Kosten verursache und bis Ende des Jahres aus dem Programm verschwinden.In einer noch nicht veröffentlichten „Bewegtbild-Strategie“, die Chefredakteur Johannes Boie geschrieben habe, heißt es dementsprechend, dass Bild TV nur noch live auf Sendung gehen solle, „wenn der Zuschauer es erwarte“, so der Bericht. Der Fall soll etwa bei Terroranschlägen oder anderen Großereignissen eintreten. „Das ist de facto das Ende von Bild im TV“, wird eine leitende Führungskraft zitiert.Ein Sprecher des Senders versicherte jedoch auch, dass es Live-Strecken grundsätzlich auch im kommenden Jahr geben werde, schränkte aber ein: „Unsere Programmplanung für 2023 ist noch nicht abgeschlossen.“ Die Talksendungenundsollen jedoch erhalten bleiben.Grund für den Kurswechsel seien Sparmaßnahmen des Mutterkonzerns Axel Springer, der dafür das Wirtschaftsprüfungsunternehmen Boston Consulting Group (BCG) engagiert hatte. So solle intern auch eine komplette Einstellung des TV-Senders debattiert worden sein. Unzufrieden war man im Verlag auch mit den Werbeerlösen – bei einem Marktanteil von 0,2 Prozent ist dies auch kein Wunder.