Wird in Köln ein Bräutigam vermöbelt?

Soap-Check

Hat Carlo seine Beziehung zu Meike wirklich geklärt? Als er beim Boxtraining erfährt, wie sein Freund George die bevorstehenden Flitterwochen mit Meike verbringen möchte, fühlt Carlo sich provoziert.

«Rote Rosen» (Mo – Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Mo – Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Mo – Do, 19.30 Uhr, Bayrisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Mo – Fr, 17.30 Uhr, RTL)

«Alles was zählt» (Mo – Fr, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Mo – Fr, 19.45 Uhr, RTL)

«Köln 50667» (Mo – Fr, 18.05 Uhr, RTLZWEI)

«Berlin – Tag & Nacht» (Mo – Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Birgit ist aus Wien zurück und wartet nach der Arbeit auf Mathias - vergeblich! Denn Mathias zeigt Nici sein Betäubungsmittelblasrohr und Nici trifft ihn versehentlich am Arm. Die Ehe zwischen Dörte und Norbert kann nicht geschieden werden, weil Norbert seinen Pass angeblich verloren hat. Gunter glaubt, das sei ein taktisches Manöver und streitet sich mit Dörte, die sich ungerecht behandelt fühlt. Simon kommt überraschend nach Hause – er hat die Firmenleitung in Düsseldorf hingeschmissen! Er versöhnt sich mit Charlotte und möchte seinen Job im Hotel zurück - doch Gunter ist zu enttäuscht. Charlotte fragt sich irritiert, warum ihr Vater plötzlich die Miete erhöht und Simon muss erklären, was tatsächlich passiert ist.Auf der Suche nach einer Zutat für die Pralinen kommen Josie und Paul am schicksalshaften Turm vorbei. Oben angekommen, erinnern sie sich an ihren Kuss in Richtung Süden, der ihrer Liebe Ewigkeit verleihen sollte, und plötzlich hat Paul eine emotionale Eingebung. Christoph und Alexandra haben endlich zueinander gefunden, doch Eleni ist die neue Beziehung ihrer Mutter ein Dorn im Auge. Sie lässt Christoph deutlich spüren, dass sie ihn nicht akzeptiert und dass auch ihr Vater die Familie nicht so einfach aufgeben wird. Als Christoph Alexandra davon erzählt, hat diese eine dunkle Vorahnung, was auf sie zukommen wird. Nachdem Vanessa von Carolins Auszugsplänen erfahren hat, ist sie unwillkürlich enttäuscht, auch wenn sie weiß, dass es wahrscheinlich das Beste für alle ist. Bei einer geschäftlichen Besprechung mit Carolin fällt es Vanessa allerdings schwer, die Augen von ihr zu lassen. Carolin bemerkt die Blicke und reagiert verärgert. Sie möchte von Vanessa wissen, welche Spielchen sie mit ihr spielt …Margot ist empört, als Tina einen weggeworfenen Sandwichmaker wiederverwenden will. Doch als Margot im Müll eine Tasche findet, kann auch sie nicht widerstehen. Um Tuncay zu helfen, baut Christian - trotz schlechten Gewissens - Katharina eine gefälschte Autobatterie ein. Wie weit wird Tuncay mit seinem Betrug noch gehen?Sina ist wie vom Donner gerührt von der Schreckensnachricht. Dann regt sich ihr Kämpfergeist: Sie kann die Diagnose nicht einfach hinnehmen! Stella scheut davor zurück, neue Menschen in ihr Leben zu lassen. Sie kann der Herzlichkeit von Ute und Corinna nicht widerstehen. Easy wird erneut von Ringo verletzt, doch statt zu weinen geht er feiern. Die Nachricht über Bambi setzt schließlich alles in ein neues Licht.weiterJenny ist nicht bereit, Simone und Justus kampflos das Feld zu überlassen. Imani findet die Möglichkeit einer Auszeit mit Deniz. Als sie nicht fahren kann, macht sie jemand anderem damit eine Freude. Leyla schließt ihren Frieden mit Anna.Emily versucht bei einem Treffen, mehr über ihren Date-Partner herauszufinden. Kaum ist sie zurück, erwartet sie eine seltsame Überraschung: In ihrem Laden ist irgendjemand mit matschigen Fußspuren durchgelaufen. John ist sich sicher, dass Kate dank seines Spickzettels eine gute Note in ihrer Mathearbeit schreiben wird, doch dann kehrt Kate verweint aus der Schule zurück. Ihr Lehrer hat den Spickzettel gefunden und ihr eine Sechs verpasst.Dreiecksbeziehungen sind wohl nie einfach, egal wie man es angeht. Carlo hat das schon lange versucht. Jetzt ist er sich sicher, sein Gefühlswirrwarr rund um Meike im Griff zu haben. Er versucht nun, sich auf seine Freundschaft mit George zu konzentrieren. Beim Boxtraining aber fühlt sich der impulsive Carlo von Bens Frage, wo Meike und George die Flitterwochen verbringen werden, derart provoziert, dass er seinen Unmut plötzlich nicht mehr verbergen kann und dem überraschten George eine reinhaut. Wie das wohl weitergeht?Nach ihrem Streit mit Joe hadert Peggy mit ihrem Gewissen. Sie hatte ihn so verletzt, dass er danach den Kontakt zu ihr abbrach. Peggy möchte sich aussprechen, doch Joe weist sie zunächst nur wütend ab. Als Peggy sein Herz schließlich doch noch erreicht, sprechen sie sich aus und zwischen ihnen entwickelt sich ein sehr naher Moment. Es kommt sogar zu einem Kuss. Während Peggy den Kuss hinterher bereut und ihn vergessen will, um sich wieder auf ihre Beziehung zu René zu konzentrieren, fasst Joe einen Entschluss: Jetzt will er erst recht um seine Ex kämpfen.