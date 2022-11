Walt Disney steigert Umsatz im dritten Quartal

Wirtschaft

Das Unternehmen hat im dritten Quartal interessante Zahlen zum durchschnittlichen Abopreis veröffentlicht.

Der Micky-Maus-Konzern gab am Dienstag das Ergebnis des dritten Quartals bekannt. In den Monaten Juli, August und September verbesserte man seinen Umsatz um neun Prozent auf 20,150 Milliarden US-Dollar. Im Vorjahreszeitraum setzte man 18,534 Milliarden US-Dollar um. Im gesamten Jahr liegt man schon bei einem Ergebnis von 82,722 Milliarden US-Dollar, das ist ein Plus von 23 Prozent."2022 war ein starkes Jahr für Disney, mit einigen unserer bisher besten Geschichten, Rekordergebnissen in unserem Segment Parks, Erlebnisse und Produkte sowie ein herausragendes Abonnentenwachstum bei unseren Direktvertriebsdiensten, die die in diesem Jahr fast 57 Millionen Abonnenten hinzugewonnen haben, insgesamt also mehr als 235 Millionen", sagte Bob Chapek, Chief Geschäftsführer The Walt Disney Company.Die Sparte Networks sank um fünf Prozent, während Direct-to-Consumer-Produkte um acht Prozent kletterten. Insgesamt verringerte sich der Umsatz aus der Sparte Disney Media von 13,084 auf 12,725 Milliarden US-Dollar im dritten Quartal. Die einheimischen Sender führten zu einem fast unveränderten Umsatz von 5,279 Milliarden US-Dollar, die internationalen Sender schrumpfen aufgrund der Abschaltung für Disney+ weiter. Nur noch 1,056 Milliarden US-Dollar setzen diese um.Disney gewährt einen interessanten Einblick in den monatlichen Umsatz pro Nutzer: Obwohl gerade nur 4,4 Millionen Abonnenten (+0,4 Mio.) die Live-TV+SVOD-Option bei Hulu gewählt haben, beträgt der monatliche Umsatz 86,77 US-Dollar. Ohne Live-TV, das die teuren Kabelgebühren in den Vereinigten Staaten ersetzt, liegt man bei 12,23 US-Dollar. Disney+-Kunden zahlen in den USA und Kanada im Schnitt 6,10 Euro, international (mit Ausnahme von Disney+ Hotstar) 5,83 US-Dollar. Das reine Disney+-Hotstar bringt in Indien nur 0,58 US-Dollar pro Kunde ein.