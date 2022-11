100 weitere ProSieben-Mitarbeiter bringen gute Werte

Quotennews

Trotz König Fußball und die starken Serien im Ersten war auch in dieser Woche «Joko & Klaas gegen ProSieben» beim jungen Publikum gefragt.

Klaas Heufer-Umlauf und Joachim Winterscheidt traten am Dienstagabend ein weiteres Mal an, um ProSieben 15 Minuten Fernsehzeit abzuluchsen. Nicht nur die ProSieben-Mitarbeiter Melissa Khalaj, Christian Düren, Christoph "Icke" Dommisch und Patrick Esume gingen ins Rennen, sondern auch einhundert weitere Menschen, die auf der Gehaltsliste des Senders standen. Auch «World Wide Wohnzimmer»-Moderatoren Dennis Wolter und Benni Wolter wollten beidabei sein.Im direkten Duell zur Fernsehsendung liefen unter anderem die beliebten Serien im Ersten, der FC Bayern bei Sat.1 und bei «Bauer sucht Frau» (RTL) wurden neue Liebesgeschichten geschmiedet. Dennoch schalteten 1,42 Millionen Fernsehzuschauer die Sendung an, die bis 23.10 Uhr dauerte. Das Format mit Steven Gätjen sicherte sich 5,7 Prozent beim Gesamtpublikum. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern wurden 0,99 Millionen gemessen, sodass man in der Primetime Marktführer war. Der Marktanteil belief sich auf wunderbare 16,1 Prozent. Die beiden Erfolgs-Komiker sind ihrer Strafe einer Büttenrede entkommen und haben am Mittwoch wieder 15 Minuten Sendezeit.Hazel Brugger besuchte im Anschluss Klaas Heufer-Umlauf bei. Die Unterhaltungsshow aus Berlin sicherte sich 0,42 Millionen Fernsehzuschauer und fuhr 3,5 Prozent ein. Die 65-minütige Show von der Firma Florida TV spielte 0,27 Millionen junge Zuseher ein, sodass man auf 10,2 Prozent kam. Um 00.15 Uhr wurdewiederholt, die Show erreichte 5,4 Prozent.