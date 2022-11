Primetime-Check

Wie gut lief «Die Kanzlei» im Ersten? Kann Kabel Eins mit «Miss Undercover» punkten?

Auch in dieser Woche warenundmit 4,86 und 4,52 Millionen Zusehern stark und sicherten sich 16,5 und 16,0 Prozent. Bei den jungen Menschen wurden 6,5 und 6,1 Prozent Marktanteil ermittelt. Weiter ging es mitund, die Info-Programme sicherten sich 2,34 und 2,07 Millionen, die Marktanteile wurden mit 9,1 und 9,6 Prozent beziffert. Bei den 14- bis 49-Jährigen sicherte man sich nur 3,5 und 4,8 Prozent.Eine maue Performance legte das ZDF hin:zum Thema Katar undwollten nur 2,75 und 2,31 Millionen sehen, die Marktanteile sorgten nur für 9,3 und 8,1 Prozent. Bei den jungen Menschen standen passable 7,4 und 7,1 Prozent auf der Uhr. Mit demging es auf 3,26 Millionen, der Marktanteil lag bei 12,6 Prozent. Die halbstündige Sendung aus Mainz sicherte sich 8,1 Prozent bei den jungen Menschen.lockte 3,77 Millionen Zuschauer zu RTL , mit 0,91 Millionen Umworbenen krallte man sich 13,1 Prozent in der Zielgruppe. Die zwei Halbzeiten der Bundesliga-Partie FC Bayern München – SV Werder Bremen erzielten 2,79 und 3,22 Millionen, wovon 0,86 und 0,93 Millionen zur Zielgruppe gehörten. Sat.1 durfte sich über 11,8 und 14,2 Prozent Marktanteil freuen. Bei ProSieben setzte man auf, das 1,42 Millionen Zuschauer brachte und 16,1 Prozent bei den jungen Leuten einspielte. Mit 0,99 Millionen jungen Zuschauern hatte man die Nase in der Primetime vorne.VOX zeigte eine neue-Ausgabe, danach folgte eine Wiederholung. Der Doppelpack fuhr 0,91 und 0,78 Millionen Zuschauer ein, die Marktanteile bewegten sich bei 4,5 und 6,1 Prozent. Eine alte-Ausgabe brachte RTLZWEI 0,59 Millionen Zuschauer und 3,7 Prozent. Kabel Eins setzte auf den Spielfilmund den Nachfolger, die zwei Filme holten 1,03 und 0,65 Millionen Zuseher. Bei den Werberelevanten fuhr man 4,6 und 5,9 Prozent Marktanteil ein.