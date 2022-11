ITVX startet am 8. Dezember

England

Der Fernsehsender ITV möchte mit einem neuen Streamingdienst durchstarten.

Der neue Streaming-Dienst ITVX des britischen Fernsehsenders ITV wird am 8. Dezember starten, wie der Sender am Montag bestätigte. Der kostenlose Streamingdienst, der den bisherigen Catch-up-Service ITV Hub ersetzt, wird mehr als 10.000 Stunden kostenloses Programm sowie Premium-Serien wie «A Spy Among Friends» und «The Confessions of Frannie Langton» anbieten.Der Dienst wird in den kommenden Wochen auf allen Geräten und Plattformen verfügbar sein, obwohl alle Originalprogramme erst am 8. Dezember starten. Die Plattform wird historische und aktuelle ITV-Dramen sowie Dokumentationen und Filme umfassen. Außerdem wird sie alle ITV-Kanäle sowie zusätzliche Themenkanäle (so genannte FAST-Kanäle) und einen speziellen Nachrichtenbereich enthalten.Laut Carolyn McCall, Geschäftsführerin von ITV, wird der Dienst durch "ein beträchtliches Budget, das erstmals für Streaming zur Verfügung steht, und eine integrierte Technologie- und Datenplattform angetrieben, die ein qualitativ hochwertiges und stärker personalisiertes Seh- und Werbeerlebnis bietet, das sich bis 2023 und darüber hinaus weiterentwickeln wird".