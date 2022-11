Daryl-Dixon-Spin-off zu «Walking Dead» besetzt

US-Fernsehen

Die Produktionsfirma hat Verträge mit Clémence Poésy und Adam Nagaitis ausgehandelt.

Das-Spin-off rund um Daryl Dixon hat sowohl Clémence Poésy als auch Adam Nagaitis zu seiner Besetzung hinzugefügt. Das Duo gesellt sich zu Serienhauptdarsteller Norman Reedus in der neuen Serie, die erstmals im September 2020 angekündigt wurde. Die Serie wird nach dem Serienfinale von «The Walking Dead» spielen, als Daryl über den Atlantik nach Frankreich transportiert wird.Poésy wird die Rolle der Isabelle übernehmen, die als "Mitglied einer progressiven religiösen Gruppe beschrieben wird, die sich mit Daryl auf einer Reise durch Frankreich zusammentut und sich in Paris mit ihrer dunklen Vergangenheit konfrontiert". Nagaitis spielt Quinn, einen "vertriebenen Briten, der im postapokalyptischen Paris als Schwarzmarkthändler und Besitzer des Demimonde, einem sexy Nachtclub im Untergrund, mächtig geworden ist".Poésy war zuletzt in der Apple-Serie «The Essex Serpent» zu sehen. Dem amerikanischen Publikum ist sie vielleicht am besten durch ihre Rolle der Fleur Delacour in der «Harry Potter»-Filmreihe bekannt. Nagaitis ist für das AMC-Publikum kein Unbekannter, da er bereits in der ersten Staffel der Anthologieserie «The Terror» mitspielte.