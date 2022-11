ARD-Themenwoche nur spärlich gefragt

Quotennews

Vor allem die Dokumentation um 20:15 Uhr enttäuschte mit weniger als anderthalb Millionen Zuschauern.

Anlässlich der Themenwoche „Wir gesucht – Was hält uns zusammen?“ hat Das Erste am Montag zahlreiche Formate zum Thema gesendet. Den Anfang macht Olli Dittrich mit neuen Ausgaben von. Die dreiminütige Sendung um 19:45 Uhr unterhielt 1,73 Millionen Zuschauer, die Marktanteile lagen bei schwachen 7,1 Prozent bei allen und mageren 3,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Nach der, die 4,90 Millionen Zuschauer informierte und damit 17,8 und 19,2 Prozent einfuhr, schickte Das Erste die Dokuauf Sendung. Für den 45-minütigen Film blieben aber nur 1,40 Millionen Zuschauer dran. Der Marktanteil sank auf wirklich schwache 4,9 Prozent. Beim jungen Publikum generierten 0,46 Millionen 6,9 Prozent.steigerte im Anschluss die Reichweite auf 1,95 Millionen Zuschauer, der Talk zum Thema „Corona-Brennpunkt Krankenhäuser: Zermürbt und angeschlagen wie das ganze Land?“ sorgte für einen Marktanteil von weiterhin schwachen 7,3 Prozent. Bei den Jüngeren ging es bergab. Nur 0,35 Millionen wollten die von Frank Plasberg moderierte Sendung sehen, die Sehbeteiligung schrumpfte auf 5,4 Prozent. Um 22:17 Uhr folgten die, die 1,98 Millionen Zuschauer zählte. Die Marktanteile stiegen auf 10,3 und 7,2 Prozent.Ab kurz vor 23:00 Uhr standen dann noch zwei Themenwoche-Formate auf dem Plan.endgültig in den roten Bereich. 0,75 Millionen Zuschauer generierten 7,9 Prozent. 0,10 Millionen junge Seher sorgten für 4,7 Prozent.