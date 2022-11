Primetime-Check

Wie viele Menschen sahen «Die Toten vom Bodensee»? Konnten «Bauer sucht Frau» und «Liebe auf den ersten Blick» punkten? Wie erfolgreich war das Ende von «Zum Schwarzwälder Hirsch»?

Erfolgreichstes Programm am Montagabend wurde das ZDF mit dem Krimi. 7,58 Millionen Zuschauer schalteten ein, darunter 0,68 Millionen Jüngere. Die Marktanteile bewegten sich bei grandiosen 26,5 und 10,0 Prozent.und der Filmkamen im Anschluss auf 4,70 und 2,46 Millionen Zuschauer. Die Marktanteile sanken auf 18,8 und 15,4 Prozent bei allen sowie 8,1 und 4,6 Prozent bei den jüngeren Sehern. Das Erste konnte mit der Dokuund dem Talknicht mithalten. Die Formate erzielten 1,40 und 1,95 Millionen Zuschauer, die Quoten beliefen sich auf schwache 4,9 und 7,3 Prozent. Beim jungen Publikum kamen 6,9 und 5,4 Prozent zu Stande.informierte ab 22:17 Uhr 1,98 Millionen Zuschauer. Die blaue Eins durfte sich über Marktanteile von 10,3 und 7,2 Prozent freuen.Im Privatfernsehen hatte RTL mitklar die Nase vorne. Die Kuppelshow erreichte 3,92 Millionen Zuschauer, was einer Sehbeteiligung von starken 14,1 Prozent entsprach. Mit 0,97 Millionen Umworbenen kam man auf tolle 14,8 Prozent. VOX konnte das Niveau der Vorwoche halten.unterhielt 1,13 Millionen Zuschauer und generierte 4,1 Prozent. In der Zielgruppe musste das Finale der dreiteiligen Sendung aber abreißen lassen. Mit 0,51 Millionen kamen nur 7,8 Prozent zustande. Eine-Doppelfolge bescherte RTLZWEI 0,37 und 0,40 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe kam man auf 2,9 und 3,4 Prozent.Stärkstes Programm aus Unterföhring war Sat.1, das mit1,31 Millionen Zuschauer versammelte. Die Marktanteile lagen bei soliden 5,1 Prozent auf dem Gesamtmarkt und guten 8,3 Prozent in der Zielgruppe.lockte 0,73 Millionen Zuschauer zu ProSieben. In der Zielgruppe kam man auf 8,0 Prozent. Zwei-Folgen schraubten das Ergebnis ab 21:38 Uhr auf 8,3 und 12,0 Prozent in die Höhe. Die Reichweiten beliefen sich auf recht konstanten 0,68 und 0,66 Millionen.sorgte derweil für 0,95 Millionen Kabel-Eins-Zuschauer und sehr gute 6,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.