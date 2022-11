Sat.1 plant Comeback von «Stars in der Manege»

TV-News

Gleich zwei Abende will der Sender rund um den Jahreswechsel mit der Zirkus-Show füllen. Jörg Pilawa soll dabei die Hauptrolle spielen.

Die Retro-Welle schwappt immer weiter durch das deutsche Fernsehen. Während in knapp zwei Wochen die nächste «Wetten, dass…?»-Sendung im ZDF ausgestrahlt wird, greift der Privatsender Sat.1 ein altehrwürdiges öffentlich-rechtliches Format auf. Sat.1 plant das Comeback von. Die einstige ARD-Sendung, die 2009 zum letzten Mal im Ersten gesendet wurde, soll an gleich zwei Abenden zurückkehren. Die Aufzeichnungen finden am 8. und 10. Dezember im Circus Krone Bau in München statt, also eben jener Örtlichkeit, die seit 1959 regelmäßig als Produktionsstätte für die alljährliche Weihnachtssendung diente.Sat.1 plant die Ausstrahlung jedoch nicht am zweiten Weihnachtsfeiertag, als Das Erste «Stars in der Manege» üblicherweise ausstrahlte, sondern erst am 30. Dezember. Als zweiter Termin nannte der Veranstalter den 6. Januar 2023. Dies geht aus den Ticketinformationen zur Aufzeichnung hervor. Als Zirkusdirektor fungiert beide Male Jörg Pilawa, der einst 2001 an der Sendung teilnahm, als Hape Kerkeling diesen Posten übernahm. Welche weiteren Prominente in der Manege auftreten werden, ist nicht bekannt. Die Rede ist von „hochkarätigen deutschen Stars“, die mit den Künstlern des Circus Krone auftreten werden. Angekündigt sind „spannende Hochseilartistik, atemberaubende Luft- und Kraftakrobatik sowie einmalige Unterhaltungs-Act“.Das Erste trennte sich vor 13 Jahren von «Stars in der Manege» aufgrund stark rückläufiger Reichweiten. Schalteten 2006 noch 6,60 Millionen Zuschauer ein, waren es zwei Jahre später nur noch 4,37 Millionen. Die Jubiläumsgala, die eine von Sven Lorig und Nina Ruge moderierte Best-of-Gala der vergangenen Jahre war, brachte es immerhin auf 5,08 Millionen Zuschauer. Sicherlich wären diese Zahlen ein großer Erfolg für Sat.1 , der Constantin Entertainment mit der Produktion der Neuauflage beauftragt hat.