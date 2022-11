3 Quotengeheimnisse

In dieser Woche ist unter anderem die Weltklima-Konferenz ein Thema dieser Rubrik.

Im Rahmen einer Ausgabe des beliebten RTL-Magazins führte man ein Interview mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Im Gespräch, das in der Nacht auf Dienstag ab 00.25 Uhr 0,46 Millionen Zuschauer sahen, sprach man unter anderem auch über den Ukraine-Konflikt. Die 20-minütige Sendung sicherte sich 7,1 Prozent. Mit 0,17 Millionen jungen Menschen sah es mit 11,5 Prozent Marktanteil recht gut aus.Auf einem sehr hohen Niveau war VOX in der Nacht zum Dienstag unterwegs. Regelmäßig kommen die Marathons der True-Crime-Reihe auf fantastische Werte. Die ersten beiden Ausgaben hatten bis 02.25 Uhr 0,40 Millionen Zuschauer, die Marktanteile beim Gesamtpublikum lagen bei 9,2 und 12,0 Prozent. In der Zielgruppe wurden 9,0 und 13,2 Prozent erzielt. Es folgte eine weitere Ausgabe mit 0,31 Millionen und 12,3 Prozent, in der Zielgruppe waren 11,2 Prozent dabei.Ungewöhnlich war die Performance der Montagsausgabe der RTLZWEI-Trödelshow. Um 07.00 Uhr erreichte man nämlich 0,23 Millionen Fernsehzuschauer und fuhr 6,2 Prozent Marktanteil ein. 60.000 junge Menschen brachten der Fernsehstation 7,5 Prozent Marktanteil. Erst «Berlin – Tag & Nacht», das um 19.00 Uhr startete, hatte signifikant bessere Werte. Der Köln-Ableger kam auch nur auf 0,08 Millionen junge Menschen.