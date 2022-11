Keanu Reeves könnte wieder John Wick werden

Kino-News

Die Rolle könnte in dem Spin-off von «John Wick» namens «Ballerina» zurückkehren.

Es wird erwartet, dass Keanu Reeves als John Wick in «Ballerina» auftritt, einem Spin-off der beliebten Action-Franchise, das sich auf Frauen konzentriert. Lionsgate, das Studio hinter der Serie, lehnte es ab, die Besetzung von Reeves zu kommentieren, aber das Unternehmen bestätigte, dass Ian McShane einen Vertrag für die Wiederaufnahme seiner Rolle als Winston, dem Manager des Continental Hotels, im kommenden Film abgeschlossen hat.In «Ballerina» spielt Ana de Armas eine junge Killerin, die sich an den Mördern ihrer Familie rächen will. Weitere Details zur Handlung sind noch nicht bekannt, aber Produzent Basil Iwanyk bezeichnete McShanes Rolle als "zentral". Es ist nicht klar, wie Reeves – sollte sein Vertrag zustande kommen – in die Geschichte passen wird."Wir sind begeistert, dass Ian McShane für eine zentrale Rolle in «Ballerina» zu uns kommt", sagte Iwanyk. "Er ist seit dem ersten John Wick ein fester Bestandteil des Franchise. Es macht Spaß, ihn auf dieser Reise zu begleiten, während sich das Wick-Universum ausweitet." «Ballerina», bei dem Len Wiseman Regie führte und Shay Hatten das Drehbuch schrieb, befindet sich derzeit in Produktion. Zu den Produzenten gehören neben Iwanyk auch Erica Lee und Chad Stahelski. Brady Fujikawa und Chelsea Kujawa beaufsichtigen das Projekt für Lionsgate.