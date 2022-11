Disney plant «Indiana Jones»-Serie

US-Fernsehen

Dies ist nicht die erste Serie über den Helden, der mit Hilfe von Steven Spielberg Millionen begeisterte.

Disney arbeitet aktiv an der Entwicklung einer Indiana-Jones-Fernsehserie für Disney+ . Der Micky-Maus-Konzern und Lucasfilm haben die Möglichkeit einer Streaming-Serie, die in der Welt des weltumspannenden Archäologen spielt, in den letzten Tagen in allgemeinen Treffen mit Autoren angesprochen, so die Quellen.Die Suche nach einem Autor für das Projekt dauert noch an, daher sind noch keine Details zur Handlung bekannt. Daher ist auch nicht bekannt, ob die Serie als Prequel oder Spin-off der Filmreihe dienen würde oder ob sie an den kommenden fünften «Indiana Jones»-Film anknüpfen würde, ähnlich wie Disney seine Marvel-Serien auf Disney+ mit dem Marvel Cinematic Universe verknüpft hat.Der Schritt, möglicherweise eine «Indiana Jones»-Serie zu entwickeln, kommt, da Harrison Ford erklärt hat, dass er die Rolle nach dem fünften Film, der 2023 erscheinen soll, nicht mehr spielen wird. Darüber hinaus heißt es, dass Disney derzeit eine Reihe von Optionen prüft, um das Franchise fortzuführen, was eine Serie, neue Filme, andere Medien oder eine Kombination daraus bedeuten könnte.Sollte es zu einer Serie kommen, wäre dies nicht die erste Serie über Indiana Jones, die auf Sendung geht. «The Young Indiana Jones Chronicles» wurde von 1992 bis 1993 für zwei Staffeln auf ABC ausgestrahlt, und zwischen 1994 und 1996 wurden vier Fernsehspecials auf dem Family Channel (jetzt Freeform) ausgestrahlt. Ford hatte einen Gastauftritt in einer Episode, aber die Serie konzentrierte sich hauptsächlich auf die frühen Jahre der Figur, wobei Sean Patrick Flanery und Corey Carrier ihn zu verschiedenen Zeiten in seinem Leben spielten. George Hall spielte einen älteren Jones, der jede Episode abschloss.