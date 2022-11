Casey-Anthony-Doku erhält Sendetermin

US-Fernsehen

Der Streamingdienst Peacock wird das Format am 29. November ausstrahlen.

Peacock hatangekündigt, eine limitierte Doku-Serie mit Interviews mit Anthony über die Ermittlungen, den Prozess und das Medienspektakel bezüglich der Anschuldigungen, sie habe ihre Tochter Caylee Anthony ermordet. "Warum reden Sie jetzt mit mir, wenn Sie keine kreative Kontrolle haben?", fragt ein Interviewer Anthony in dem Trailer. Das kurze Filmmaterial schließt mit dem Zwischentitel "Casey Anthony Speaks".«Where the Truth Lies» wird am 29. November bei Peacock ausgestrahlt. Die dreiteilige, limitierte Serie, die von der Regisseurin und Showrunnerin Alexandra Dean geleitet wird, enthält Material aus Caseys eigenem Archiv und Aufnahmen hinter den Kulissen. Im Jahr 2011 wurde Anthony vom Vorwurf des Mordes an ihrer zweijährigen Tochter freigesprochen. Der Freispruch war nach seiner Verkündung Gegenstand einer öffentlichen Kontroverse, da die Aufmerksamkeit für den Prozess landesweit gestiegen war."Seit ihrem Freispruch im Jahr 2011 wurde die öffentliche Meinung über Casey Anthony weitgehend von den Medien geprägt, die von ihrer Schuld überzeugt waren", so Dean in einer Erklärung. "Was im Laufe der zahlreichen Interviews, die über sechs Monate aufgezeichnet wurden, zum Vorschein kommt, ist ein verblüffendes psychologisches Porträt von Casey Anthony und eine vollständige Darstellung dessen, was ihrer Aussage nach mit ihrer Tochter passiert ist, abgewogen gegen mehrere Quellen möglicher Beweise. Ich glaube, das Ergebnis wird viele überraschen und die amerikanische Öffentlichkeit veranlassen, diese Geschichte in einem neuen Licht zu betrachten.“