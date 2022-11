Super RTL präsentiert erste eigene Show mit Toggolino

TV-News

Bei Super RTL erscheint noch in dieser Woche eine neue Serie, in der das kleine Kälbchen im Mittelpunkt steht.

Ab Samstag, 12. November, zeigt der Kindersender Super RTL erstmals die Sendung. In der Serie, die sich an Vorschulkinder richtet, lädt das kleine Kälbchen Toggolino das Schafmädchen Florina, Maulwurf Monti, den Hund Carlito und auch alle Zuschauer auf seinen Bauernhof ein. Dort finden sich Dinospuren auf der Wiese, ein Küken will fliegen lernen und Toggolino versucht, auf dem Heuhaufen Schlitten zu fahren. Die 20 Folgen werden ab dem 12. November immer samstags und sonntags um 07:40 Uhr in deutscher Erstausstrahlung gesendet.Dazwischen dürfen sich die kindlichen Zuschauer über ihre Lieblingsserien freuen, darunter «Peppa Pig», «Die Oktonauten» sowie neue Abenteuer der «Paw Patrol». Außerdem gibt es Lieder zum Mitsingen, Basteltipps und Tierrätsel. Und in der Puppenschmiede vonvon Martin Reinl lernen das grummeligen Meerwoozchen und die Erfinderin Woonie fleißig das ABC.„Mitbieten wir unseren jüngsten Zuschauern einen gleichermaßen unterhaltsamen wie lehrreichen Start in den Tag. Ich bin mir sicher, dass wir mit den liebevoll animierten Geschichten und den vielfältigen und bunten Einspielfilmen, die wir neu produziert haben, auch den Geschmack der Eltern treffen werden.“, erklärt Super-RTL-Geschäftsführer Thorsten Braun.