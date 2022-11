Netflix ordert Reggaeton-Comedy-Serie

US-Fernsehen

Vorerst acht Episoden soll die neue Serie «Neon» umfassen.

Netflix hat eine Serienbestellung für die Komödievon Shea Serrano erteilt. Der Streamingdienst hat der Serie eine Bestellung über acht Episoden erteilt. Tyler Dean Flores («The Falcon and the Winter Soldier», «The Dark Knight Rises»), Emma Ferreira («Transplant», «Learn to Swim»), Jordan Mendoza («Ziwe», «Beavis & Butt-Head») und Courtney Taylor («Insecure», «Abbott Elementary») werden die Hauptrollen übernehmen. Laut der offiziellen Logline dreht sich die Serie "um drei Freunde, die aus einer kleinen Stadt in Florida nach Miami ziehen, in der Hoffnung, in der Welt des Reggaeton groß rauszukommen".Flores spielt die Rolle des Santi, der als "ein angehender Reggaeton-Künstler, der mit Hilfe seiner Freunde Ness (Ferreira) und Felix (Mendoza) und der A&R-Vertreterin Mia (Taylor) hofft, der größte Reggaeton-Star der Welt zu werden. Oder zumindest die Miete zu verdienen."Serrano hat die Serie entwickelt und fungiert als ausführender Produzent. Max Searle ist ebenfalls ausführender Produzent und wird als Showrunner der Serie agieren. Scooter Braun, Scott Manson und James Shin von SB Projects werden ebenfalls als ausführende Produzenten tätig sein, während Kyle Vinuya als Co-Executive Producer fungiert. Mendoza ist als beratender Produzent an der Serie beteiligt.