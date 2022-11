Netflix spendiert seiner Kaiserin eine zweite Staffel

TV-News

Die deutsche Netflix-Serie «Die Kaiserin» wird mit einer zweiten Staffel fortgesetzt.

👑 DIE KAISERIN STAFFEL 2 IST BESTÄTIGT!!! 👑 pic.twitter.com/nW4Zdv77WD — netflixde (@NetflixDE) November 8, 2022

In den vergangenen zwölf Monaten wurde das TV-Archiv um die historische Figur Elisabeth von Österreich, besser bekannt als Kaiserin Sisi, um zwei prominente Titel reicher. Zunächst veröffentlichte RTL die Serie, die im kommenden Dezember fortgesetzt werden soll, im September wagte dann auch Netflix den Aufschlag mit. International wird die Reihe unter dem Titelvermarktet. Daran darf sich der Globus nun gewöhnen, denn Netflix gab am Dienstag bekannt die Serie für eine zweite Staffel zurückzuholen.Kaiserin Sisi wird von Devrim Lingnau verkörpert, die in den neuen Folgen erneut die Hauptrolle einnehmen wird. An ihrer Seite spielt dann auch wieder Philip Froissant als Kaiser Franz. Katharina Eyssen wird erneut als Showrunnerin fungieren, Robert Eyssen wird als Executive Producer an Bord sein. Auch das Produktionsunternehmen Sommerhaus Serien wird dasselbe bleiben. Die Produzenten sind Jochen Laube und Fabian Maubach.„Ich bin unglaublich dankbar, dass wir mit unserer Serie die unterschiedlichsten Menschen in Deutschland und auf der ganzen Welt berühren konnten. Die Geschichte von Elisabeths Leben ist eine Geschichte von der Kraft der Liebe, aber auch vom Mut, anders zu sein und von der Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Und das brauchen wir zur Zeit. Und deshalb sind wir sehr glücklich, dass wir diese Geschichte weiter erzählen dürfen", freut sich Katharina Eyyssen.Katja Hofem, Vice President Content DACH bei Netflix, fügt an: „Es ist wunderbar zu sehen, dass unsere ganz eigene Interpretation dieser beliebten historischen Figur bei so vielen Menschen für Interesse und Begeisterung gesorgt hat. Es zeigt uns, dass die Menschen mehr von Elisabeth sehen möchten.“Produzent Jochen Laube erklärt: „Wir stehen mit unserer Serie noch ziemlich am Anfang von Kaiserin Elisabeths Leben und dass wir ihre Geschichte in einer zweiten Staffel fortsetzen dürfen, freut uns ungemein. Noch schöner als das, ist aber vor allem, dass wir zwei weitere gemeinsame Jahre mit Katie, Robert, den uns ans Herz gewachsenen Darsteller:innen und dem wunderbaren Team bei Netflix arbeiten dürfen."In der ersten Staffel lernte die rebellische Elisabeth Franz kennen, den Kaiser von Österreich. Die berauschende Liebe des jungen Paares bringt das Machtgefüge am Wiener Hof jedoch völlig durcheinander. Nach der Hochzeit muss sich die junge Kaiserin nicht nur gegen ihre Schwiegermutter, die souveräne, machthungrige Sophie (Melika Foroutan), durchsetzen, sondern auch gegen Franz‘ Bruder Maxi (Johannes Nussbaum), der sich selbst nach dem Thron (und nach Sisi) sehnt. Als sich feindliche Truppen an den Grenzen des Habsburgerreiches formieren, erhebt sich das Volk in Wien aus Protest gegen den Kaiser. Elisabeth muss herausfinden, wem sie vertrauen kann und wie hoch der Preis ist, um sich als wahre Kaiserin und Hoffnungsträgerin des Volkes zu erweisen.In weiteren Rollen der ersten Staffel waren auch Elisa Schlott als Elisabeths ältere Schwester Helene, Jördis Triebel als Elisabeths Mutter Ludovika und Almila Bagriacik als Hofdame Leontine von Apafi zu sehen.