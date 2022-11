«The Acolyte» beginnt

US-Fernsehen

Die neue «Star Wars»-Serie hat die vollständige Besetzungsliste bekannt gegeben.

Die «Star Wars»-Serieauf Disney+ hat ihre vollständige Besetzung bekannt gegeben, während die Produktion anläuft. Neben der bereits angekündigten Hauptdarstellerin Amandla Stenberg werden Lee Jung-jae («Squid Game»), Manny Jacinto («Nine Perfect Strangers»), Dafne Keen («His Dark Materials»), Jodie Turner-Smith («Queen & Slim»), Rebecca Henderson («Inventing Anna»), Charlie Barnett («Russian Doll»), Dean-Charles Chapman («1917») und Carrie-Anne Moss («The Matrix») in der Serie zu sehen sein.In der offiziellen Serienbeschreibung wird «The Acolyte» als "ein Mystery-Thriller beschrieben, der die Zuschauer in den letzten Tagen der Hohen Republik in eine Galaxie voller dunkler Geheimnisse und aufkommender Mächte der dunklen Seite führt. Ein ehemaliger Padawan trifft sich wieder mit seinem Jedi-Meister, um eine Reihe von Verbrechen zu untersuchen, aber die Mächte, mit denen sie konfrontiert werden, sind finsterer, als sie jemals erwartet haben."Leslye Headland hat «The Acolyte» entwickelt und fungiert als Showrunnerin und ausführende Produzentin. Headland wird bei der ersten Folge auch Regie führen. Kathleen Kennedy, Simon Emanuel, Jeff F. King und Jason Micallef sind als ausführende Produzenten tätig, während Rayne Roberts und Damian Anderson produzieren.