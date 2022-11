TLC startet mit We Feel You-Kampagne in den Herbst

Vermischtes

Mit im Kampagnengepäck hat TLC unter anderem die eigenproduzierten Programmhighlights von «Eating with my Ex» oder «Jenny & Steffen im Babyglück».

Der Warner-Bros.-Discovery TLC möchte im Herbst weiterhin auf diverses Programm, emotionale Inhalte und Eigenproduktionen setzen. Mit einer umfangreichen Marketing-Offensive startet der Sender in den Herbst und begleitet unter dem Motto „We Feel You“ die Highlight-Formate durch die Saison. Mit Spots und Anzeigen wird die Kampagne ab dem heutigen 7. November multimedial auf allen relevanten Kanälen, in TV, Radio, online und Print vertreten sein. Im Vordergrund stehen verschiedene TLC-Highlights, die das ganze Spektrum an Emotionen bedienen und ab November bei TLC zu sehen sein sollen, darunter aktuelle Eigenproduktionen wieoder. Vertreten sind auch beliebte internationale Formate wieoder. Abgerundet wird das emotionale Gesamtpaket mit den Serien-KlassikernundSusanne Reiter, Head of Research und Linear Marketing bei Warner Bros. Disvorery, zeichnet mit ihrem Team für die Realisierung und Medienplanung verantwortlich. Entwickelt und produziert wurde die Kampagne von der Agentur Monkey Berlin. MSix aus Köln agiert als Mediaagentur.„TLC geht unter die Haut. Es ist unser Sender für die großen Gefühle und außergewöhnlichen Geschichten, die unsere Zuschauer:innen bewegen, begeistern und berühren. In unserer ‚We Feel You‘-Kampagne stellen wir heraus: Ja, wir fühlen euch, wir fühlen mit euch – wenn Freudentränen fließen, wenn die Fetzen fliegen und wenn es unter die Haut geht“, äußert sich Susanne Reiter und erklärt: „Insbesondere mit unseren einzigartigen Herbst-Highlights wird das TLC Programm so vielfältig wie noch nie. Darauf wollen wir die Aufmerksamkeit lenken und mit Hilfe unserer multimedialen Kampagne noch mehr Zuschauer:innen das besondere TLC-Feeling näher bringen.“