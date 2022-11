Jimmy Kimmel moderiert wieder die Oscar-Verleihung

US-Fernsehen

Nach seinen Auftritten in den Jahren 2017 und 2018 kehrt Jimmy Kimmel wieder auf die Bühne im berühmten Dolby Theatre zurück.

Jimmy Kimmel, der kürzlich seinen Vertrag bei ABC für seine Late-Night-Showum drei Jahre verlängert hat, hat einen neuen Job gelandet, der ihm nicht unbekannt ist und nur unweit seines Studios am Hollywood-Boulevard in Los Angeles produziert wird. Kimmel wird am 12. März 2023 die 95. Oscar-Verleihung moderieren, die bei seinem Heimatsender ABC ausgestrahlt wird. Es ist der dritte Auftritt als Host beim wohl wichtigsten Filmpreis der Welt, Kimmel moderierte die Gala auch in den Jahren 2017 und 2018, ehe die Oscars mehrere Jahre keinen Host vorweisen konnten. In diesem Jahr sorgten Regina Hall, Amy Schumer und Wanda Sykes für unterhaltende Momente.„Wir freuen uns sehr, dass Jimmy seinen Hattrick auf dieser globalen Bühne erzielt. Wir wissen, dass er lustig und zu allem bereit sein wird!“ sagten Glenn Weiss und Ricky Kirshner, die ausführenden Produzenten und Showrunner des TV-Veranstaltung, in einem vorbereiteten Statement. „Zum dritten Mal eingeladen zu werden, die Oscars auszurichten, ist entweder eine große Ehre oder eine Falle. Wie auch immer, ich bin der Akademie dankbar, dass sie mich so schnell gefragt hat, nachdem alle Guten nein gesagt haben“, so Kimmel mit einem Augenzwinkern.„Jimmy ist der perfekte Gastgeber, um uns dabei zu helfen, die unglaublichen Künstler und Filme unserer 95. Oscar-Verleihung zu würdigen. Seine Liebe zu Filmen, seine Live-TV-Expertise und seine Fähigkeit, mit unserem globalen Publikum in Kontakt zu treten, werden ein unvergessliches Erlebnis für unsere Millionen von Zuschauern weltweit schaffen“, sagten Academy-CEO Bill Kramer und Academy-Präsidentin Janet Yang. „Mit der frischen Perspektive und der meisterhaften Führung von Kimmel, Weiss und Kirshner werden die Oscars ihre reiche 95-jährige Geschichte, die kollaborative Natur des Filmemachens und unsere vielfältige, dynamische und zutiefst kreative Gemeinschaft von Filmemachern feiern.“„Dass Jimmy Kimmel als Moderator von «The Oscars» zurückkehrt, ist ein wahr gewordener Traum. Wie wir jeden Abend in seiner eigenen Show sehen, kann Jimmy alles mit Herz und Humor bewältigen, und wir wissen, dass er für die Lacher und feierlichen Momente sorgen wird, die die Oscars ausmachen“, sagte Craig Erwich, Präsident von ABC Entertainment, Hulu & Disney Hulu & Disney Branded Television Streaming Originals. „Wir lieben es, die Heimat von Hollywoods größter Nacht zu sein und können es kaum erwarten, auf den Erfolg des diesjährigen Kinos und Geschichtenerzählens anzustoßen.“