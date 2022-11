«The Knight in the Area» startet bei ProSieben Maxx in der Zielgruppe mit überzeugenden Werten

Wochenquotencheck

Der japanische Anime fand zehn Jahre nach der Erstveröffentlichung ins deutsche Free-TV-Programm.



Zehn Jahre nach der Premiere in Japan strahlt ProSieben Maxx den Animeim deutschen Free-TV aus. Kakeru Aizawa möchte, wenn er groß ist, als Manager und Trainer für seinen älteren Bruder, den Fußballstar Suguru, arbeiten. Dann kommt dieser jedoch bei einem Unfall ums Leben und sein Herz wird in Kakerus Körper transplantiert. Dieser fasst daraufhin den Entschluss, den Wunsch seines großen Bruders zu erfüllen und an seiner Stelle die Fußball-Meisterschaft zu gewinnen. Die 37 Folgen der ersten Staffel laufen auf dem Sender von Montag bis Freitag ab 17.30 Uhr jeweils im Doppelpack.Die Ausstrahlung startete diesen Dienstag, am 1. November, vor 60.000 Fernsehenden. Für die zweite Episode des Tages saßen dann 80.000 Zuschauer vor dem Bildschirm. Dies entsprach jeweils einem mauen Marktanteil von 0,4 Prozent. Der Anteil an jüngeren Zuschauern war mit 60.000 sowie 80.000 Umworbenen sehr hoch. In der Zielgruppe wurden zum Auftakt somit hohe Resultate von 1,9 und 2,0 Prozent verbucht.Am darauffolgenden Tag fanden sich erneut 60.000 Neugierige vor dem Bildschirm ein. Diesmal stagnierte die Reichweite jedoch auch mit der zweiten Folge bei diesem Wert. Die Quote sank somit von 0,4 auf den Wochentiefstwert von ernüchternden 0,3 Prozent. Besser sah es da in der Zielgruppe aus, die jeweils mit 60.000 Werberelevanten vertreten war. Hier standen überzeugende Ergebnisse von 2,2 sowie 2,0 Prozent auf dem Papier.Am Donnerstag vergrößerte sich das Publikum schließlich auf 100.000 Menschen. So legte auch die Sehbeteiligung einen deutlichen Sprung auf gute 0,7 Prozent hin. Mit der zweiten Episode des Tages blieb das Interesse konstant, während sich der Marktanteil jedoch auf passable 0,6 Prozent verkleinerte. 90.000 14- bis 49-Jährige verfolgten das Programm und sicherten sich somit den Wochenbestwert von ausgezeichneten 3,6 Prozent. Im Anschluss wuchs die Reichweite sogar auf den Rekordwert von 100.000 Jüngeren, dennoch sank die Quote auf herausragende 3,1 Prozent.Zum Ende der Woche war das Gesamtpublikum mit 110.000 Menschen so groß wie an keinem anderen Tag der Woche. Erneut wurden so 0,7 Prozent Marktanteil gemessen. Im Anschluss war bei 80.000 Zuschauern ein Rückgang auf akzeptable 0,5 Prozent jedoch nicht zu verhindern. Die 90.000 Umworbenen startete mit sehr starken 3,0 Prozent in die Ausstrahlung am Freitag. Die letzte Ausgabe der Woche verfolgten noch 70.000 Werberelevante, was hohen 2,1 Prozent Marktanteil entsprach.Alles in allem startete die Ausstrahlung des Animes «The Knight in the Area» vor allem in der Zielgruppe auf einem mehr als zufriedenstellenden Niveau. Der Sender hofft sicherlich darauf, auch in den folgenden Wochen das Interesse auf einem ähnlich hohen Level zu halten. Da aber fast alle Zuschauer der Zielgruppe angehören, bleibt das Resultat auf dem Gesamtmarkt noch ausbaufähig.