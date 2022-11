Jimmy Kimmel sagte, er wolle Trump-Witze machen

Köpfe

Der Komiker sprach von der Zeit, in der Donald Trump zum Präsidenten gewählt wurde.

Jimmy Kimmel verriet in der letzten Folge von Stichers "Naked Lunch"-Podcast, dass er damit gedroht hat, seine ABC-Talkshowzu verlassen, als die ABC-Führungskräfte ihre Besorgnis darüber äußerten, dass er Witze über Donald Trump macht. Offenbar sprachen die Verantwortlichen einmal mit Kimmel darüber, Trump zu verschweigen, um die republikanischen Zuschauer nicht zu verprellen. Kimmel sagte, dass die ABC-Führungskräfte mit ihren Befürchtungen Recht hatten, denn er schätzt, dass er aufgrund von Trump-Witzen etwa die Hälfte seiner Zuschauer verloren hat."Es gab eine Zeit, gleich zu Beginn dieser ganzen Trump-Sache... vielleicht nicht ganz [vor acht Jahren]," sagte Kimmel auf die Frage, ob ABC ihm gegenüber jemals Bedenken geäußert habe, Trump anzugreifen. Ich sagte: "Hört zu, ich verstehe es, ihr habt Recht. Ich habe die Hälfte meiner Fangemeinde verloren, vielleicht sogar mehr. Vor zehn Jahren war ich bei den Republikanern die beliebteste Talkshow. Zumindest nach den Untersuchungen, die sie gemacht haben."Kimmel fuhr fort: "Ich verstehe es, wenn sie [Trump-Witze blockieren] wollen. Ich habe gesagt: 'Wenn ihr das wollt, nehme ich es euch nicht übel, aber ich werde das nicht tun. Wenn ihr wollt, dass jemand anderes die Sendung moderiert, ist das für mich in Ordnung. Ich werde es nur nicht so machen.'"