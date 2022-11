ESPN dreht Dokumentarfilm über Candace Parker

US-Fernsehen

Der noch unbetitelte Film ist ein intimes Portrait über den Sportler.

ESPN gab bekannt, dass die Produktion eines Dokumentarfilms über die zweifache WNBA-Championesse und Basketball-Legende Candace Parker abgeschlossen ist, bei dem Joie Jacoby («Return to Mexico City») Regie führen wird. Der noch unbetitelte Film ist ein intimes Porträt von Parker, das im Laufe des letzten Jahres gedreht wurde und von privaten, veritablen Momenten bis hin zu persönlichen und beruflichen Archivaufnahmen reicht. Der Dokumentarfilm, der erste Spielfilm der W. Studios, begleitet Parker in ihrem Leben auf und neben dem Platz, einschließlich der Zeit mit ihrer Frau Anya und ihrer Familie, während sie in der letzten Phase ihrer Profikarriere für ihr Heimatstadtteam, die Chicago Sky, spielt."Ich freue mich darauf, den Menschen einen besonderen Einblick in mein Leben auf und neben dem Platz zu geben", sagte Parker. "Ich bin begeistert, das Thema des ersten Dokumentarfilms von W. Studios zu sein." Der Film wird von ESPN Films und W. Studios produziert, produziert von Film 45 und Baby Hair Productions und unter der Regie der preisgekrönten Joie Jacoby.Marsha Cooke, Vice President & Executive Producer, ESPN Films und 30 for 30, fügte hinzu: "Wenn wir über Leichtathletik sprechen, bekommen wir so selten die Menschen zu sehen, die sie außerhalb des Sports sind. Candace ist eine begnadete Sportlerin, aber sie ist auch Ehefrau und Mutter, und durch den veritablen Stil des Films erhalten wir einen authentischen Einblick in ihr Leben außerhalb des Basketballs. Sie ist das perfekte Thema für unseren ersten Spielfilm für die W. Studios, in denen wir weiterhin die Geschichten von Frauen in den Vordergrund stellen. Ich kann es kaum erwarten, dass die Zuschauer diesen Film erleben können.“