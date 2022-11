Im Januar geht «Game Theory» weiter

US-Fernsehen

Das Format wird künftig jeden Freitag bei HBO ausgestrahlt.

Die HBO-Late-Nightmit Moderator Bomani Jones kehrt für ihre zweite Staffel mit einem neuen Tag und einer neuen Uhrzeit am Freitag, den 20. Januar, um 23.00 Uhr zurück. Neue Episoden werden immer freitags auf HBO ausgestrahlt und sind auf HBO Max als Stream verfügbar.Die Fernsehsendung zeigt Bomani satirischen Ansichten über die Schnittmenge von Sport und Kultur in Form von aktuellen Monologen, Sketchen und tiefgehenden Analysen. Jones wurde von GQ als "Star, der etwas zu sagen hat" und "der einfühlsamste Sportkommentator im Fernsehen" bezeichnet.In der ersten Staffel nahm Jones auf einzigartige Weise kulturelle Institutionen wie Duke Basketball, The Masters und den NFL Draft unter die Lupe und befasste sich mit der sportlichen Renaissance historisch schwarzer Colleges und Universitäten (HBCUs) und der Vetternwirtschaft in den Trainerreihen der NFL. Die Sendung wird von Bomani Jones, Adam McKay und Todd Schulman von Hyperobject Industries, Stuart Miller und James Davis produziert. Zach Rice ist Co-Executive Producer.