VOD-Charts

Halloween wird auch in den Abrufzahlen der dieswöchigen Top10 sichtbar. Netflix kann derweil mit zwei Filmtiteln punkten.

Streaminganbieter setzen gerne auch die Produktion von Serien, da diese mehr Klickzahlen als Filme generieren, die man meist einmal anschaut. Serien weißen logischerweise mehrere Episoden auf, weswegen die Abrufzahlen meist höher liegen. Dass man auch mit Filmen sehr erfolgreich sein kann, bewies in der 44. Kalenderwoche Netflix , der gleich zwei Titel in die von Goldmedia herausgegebenen Top10 unterbringen konnte – dazu aber später mehr. Platz zehn geht zunächst an die Mystery-Serie, deren vierte Staffel am heutigen Freitag bei Netflix erscheint. In Vorbereitung darauf erreichte man eine Bruttoreichweite von 1,75 Millionen in den vergangenen sieben Tagen.Mit 1,86 Millionen Klicks landet die britische Fantasy-Serieauf dem neunten Platz. Die Produktion aus dem Hause The Imaginarium wurde bei Netflix am 28. Oktober vollständig veröffentlicht. Zwei Tage zuvor erblickte auch das Krimi-Dramadas Licht der Welt. Den Film gibt es bei Netflix zu sehen, wo er zwischen dem 28. Oktober und 3. November 2,01 Millionen Mal angesteuert wurde. Eine kleine Lücke reißt derweil der Vorvorwochensieger, der es diesmal auf 2,36 Millionen Abrufe brachte.Als regelmäßiger Gast ist auch in dieser Woche wieder die Sitcomvertreten, die 2,57 Millionen Mal geklickt wurde und sich damit Rang sechs sichert. Vor drei Wochen startete bei Amazon Prime Video die Science-Fiction-Serie, von der inzwischen vier Folgen verfügbar sind. Die ersten drei Folgen sorgten in dieser Woche für 2,58 Millionen Views. Passend zur Halloween-Saison bleiben auch die Zombies vonweiter gefragt. Die bei allen drei großen Streamingdiensten verfügbare Sendung kam auf 2,72 Millionen Klicks.Mit 2,77 Millionen Zuschauern landet der Netflix-Film, der am vergangenen Freitag erschien, auf dem Bronze-Platz. Laut Netflix-Angaben ist es mit 31,5 Millionen Streamingstunden auch der weltweit meistgesehene, nicht englisch-sprachige Netflix-Film zwischen dem 24. und 30. Oktober. 70.000 Abrufe mehr generierte in der vergangenen Woche die Krimi-Serie, die damit auf dem zweiten Platz landet. Auf Platz eins schafft es in dieser Halloween-Woche – wie sollte es anders sein - Guillermo del Toros Anthologie-Horror-Serie, wie der Titel auch genannt wird, bracht es bei Netflix auf 2,90 Millionen Zuschauer. Vorwochen-Sieger «Barbaren» fliegt damit komplett aus den Top10.