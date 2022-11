Quotencheck

Fünf neue Ausgaben hat der Nachfolger des «Scheibenwischers» in diesen Herbst hervorgebracht.

Seit vielen Jahren führt Dieter Nuhr schon durch seinen «Scheibenwischer»-Nachfolger «Nuhr im Ersten», der zwischenzeitlich noch «Satire Gipfel» hieß. Zum Auftakt am Donnerstag, den 15. September 2020 2022?, waren um 22.50 Uhr der Niederbayer Michael Altinger, Die junge Steirerin Lisa Eckart, der schwarzhumorige Andreas Rebers und die seit Jahren erfolgreiche Monika Gruber zu Gast. 1,52 Millionen Zuschauer waren dabei und verhalfen der blauen Eins zu 10,7 Prozent. Die Sendung des Rundfunk Berlin-Brandenburg verbuchte 0,22 Millionen junge Zuschauer, das führte zu 7,2 Prozent.In der zweiten Ausgabe, die 1,74 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren hatte, waren Helen Bockhorst, Simone Solga, Ingo Appelt und Michael Mittermeier zu sehen. Die Produktion aus Berlin verbuchte 12,6 Prozent Marktanteil und sicherte sich 6,6 Prozent bei den jungen Menschen. Die Reichweite bei den 14- bis 49-Jährigen wurde von der Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung (AGF) mit 0,20 Millionen bemessen.Ende September waren gleich drei sehr bekannte Komiker bei Dieter Nuhr zu Gast. Dieser freute sich auf die bissige Mirja Boes, den Gewinner des Deutschen Kleinkunstpreises, Torsten Sträter, und den jungen Maxi Gsttenbauer. Außerdem war Charles Nugela zu Gast, der sich mit der deutschen Sprache auseinandersetzte. 1,61 Zuschauer schalteten ein, der Marktanteil lag bei 11,2 Prozent. Mit 0,21 Millionen jungen Menschen erreichte Das Erste 6,6 Prozent.1,70 Millionen Fernsehzuschauer sahen am 6. Oktober Diplom-Physiker Vince Ebert, Simone Solga, Johannes Schröder und noch einmal Lisa Eckart. Die Sendung, die erneut um 22.50 Uhr startete, fuhr einmal mehr 12,1 Prozent Marktanteil ein. 0,27 Millionen 14- bis 49-Jährige führten zu 8,9 Prozent. Eckart durfte auch am 13. Oktober auftreten: 1,67 Millionen Zuschauer waren dabei, der Marktanteil belief sich dieses Mal auf 11,4 Prozent. Die Sendung aus Berlin wollten sich 0,28 Millionen junge Menschen nicht entgehen lassen, sodass die Fernsehstation einen Marktanteil von 8,3 Prozent holte.Die ersten fünf Folgen der neuen «Nuhr im Ersten»-Staffel sicherte sich 1,65 Millionen Fernsehzuschauer und erreichte 11,6 Prozent Marktanteil. Das Erste konnte sich über 0,24 Millionen junge Menschen freuen, die zu mittelmäßigen 7,5 Prozent Marktanteil führten. Übrigens: Die Wiederholungen laufen noch in der selben Nacht gegen 04.00 Uhr. 0,12 Millionen Zuseher waren dabei, der Marktanteil lag bei 5,5 Prozent. Nur 0,01 Millionen 14- bis 49-Jährige wurden freitagmorgens gemessen, das führte zu gruseligen 2,3 Prozent Marktanteil.