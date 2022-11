Diese Serien fehlen im US-Werbe-Netflix

US-Fernsehen

Der Streamingdienst gab bekannt, das zahlreiche Inhalte in der abgespeckten Version fehlen werden.

Netflix hat bereits angekündigt, dass ein gewisser Teil seines Angebots – je nach Land fünf bis zehn Prozent der Titel – aufgrund von Lizenzbeschränkungen (an denen das Unternehmen nach eigenen Angaben arbeitet) im werbefinanzierten Tarif nicht verfügbar sein wird. Netflix gab jedoch nicht an, welche Titel nicht im Mix enthalten sein würden.Nun, da Netflix den werbefinanzierten Tarif, der in den USA 6,99 US-Dollar pro Monat kostet, vorgestellt hat, gibt es eine Vorstellung davon, was nicht enthalten ist, auch wenn das Unternehmen immer noch keine vollständige Liste vorlegt. Fernsehsendungen und Filme, die nicht im „Netflix Basic With Ads“-Tarif enthalten sind, werden in der Anleitung mit einem Schloss-Symbol angezeigt. Bisschen kuratieren von deiner Seite aus wäre gut.Zu den Sendungen, die derzeit nicht mit im US-„Netflix Basic With Ads“-Tarif verfügbar sind, gehören: «Arrested Development», «House of Cards», «Peaky Blinders», «New Girl», «The Magicians», «The Last Kingdom», «The Sinner», «Good Girls», «The Good Place» und «Friday Night Lights». Zu den Filmen, die im Netflix-Anzeigenplan nicht verfügbar sind, gehören «Skyfall», «28 Days», «The Imitation Game» und «The Bad Guys».