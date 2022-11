«Kick auf Eis»: Joyn startet Eisfußball-Neuauflage

TV-News

Kurz vor dem Jahreswechsel lässt Joyn das einstige «TV total»-Event wiederaufleben. Moderiert wird die Live-Sendung von Steven Gätjen.

Nach der WM ist vor dem Eisfußball! So plant jedenfalls der ProSiebenSat.1-Streamingdienst Joyn, der für den 29. Dezember denangekündigt hat. Dabei treffen in der Kölner Lanxess-Arena zahlreiche Streamer aus Deutschland auf einer Eisfläche und in Bowlingschuhen gekleidet aufeinander, darunter auch EliasN97, der zuletzt mit RTL+ den „Real Life Eligella Cup“ veranstaltete ( Quotenmeter berichtete ). Zu den weiteren Teilnehmern gehören Trymacs, MontanaBlack und Fritz Meinecke, die gemeinsam mit EliasN97 jeweils als Mannschaftkapitäne fungieren.Am Wettbewerb nehmen insgesamt sechs Mannschaften mit reichweitenstarken Spielern teil. Die Auslosung der Teams erfolgt live vor Ort durch Trymacs. Das Turnier wird in insgesamt 15 Spielen, inklusive Vor- und Rückrunde in der Gruppenphase, ausgetragen. Damit legt die ProSiebenSat.1-Gruppe nach der «Wok-WM» und der «Autoball-WM» nun das nächste «TV total»-Event vergangener Tage auf, nur diesmal ohne die Muttersendung und ohne Sebastian Pufpaff, der sich in zwei Wochen in eine Winterpause verabschiedet.Steven Gätjen moderiert den «Kick auf Eis», den Joyn am 29. Dezember ab 14:00 Uhr live überträgt. Der Stream ist aufgrund einer Partnerschaft mit MediaTotal kostenlos verfügbar.