«Doc Caro» verabschiedet sich erfolgreich

Am Donnerstag lief die vorerst letzte Folge im Programm. Eine Verlängerung würde durchaus Sinn ergeben.

Der Fernsehsender Sat.1 strahlte am Donnerstag, den 3. November, die vorerst letzte Folge vonaus. Die Produktion verzeichnete fast durchwegs gute Werte und nun sollte demnächst mit einer neuen Runde beauftragt werden. Im Finale ging es um die Petition „Ich retten dein Leben“, an der sich 80.000 Menschen beteiligen. Sinn dieser Aktion ist der Reanimationsunterreicht für Schüler.Diese Ausgabe verfolgten 1,26 Millionen Fernsehzuschauer, die zweifache Mutter aus Duisburg sackte 5,0 Prozent Marktanteil ein. Die zweistündige Sendung mit Dr. Carola Holzner fuhr 0,44 Millionen junge Menschen ein und führte zu guten 7,8 Prozent Marktanteil. Mithatte Sat.1 im Nachgang noch 0,81 Millionen Zuseher und 6,0 Prozent bei den jungen Menschen.„Zwillinge – uns gibt es nur im Doppelpack“ war das Thema der Talkshow, die um 16.00 Uhr ausgestrahlt wurde. 300.000 eineiige Zwillinge zählt die Bundesregierung. Aus der Sicht der Reichweiten war klar: Die Talkshow hatte mehr Zusehenden (0,37 Millionen) als hierzulande ansässige Zwillinge, der Marktanteil lag bei sehr schlechten 3,5 Prozent. Doch das Interesse der jungen Menschen hielt sich mit 0,08 Millionen Zuseher weiter sehr in Grenzen, der Zielgruppen-Marktanteil belief sich auf schreckliche 4,9 Prozent.