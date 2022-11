«Degrassi» wird zu den Akten gelegt

US-Fernsehen

Der neuerliche Spin-off der Franchise wird nicht bei HBO Max ausgestrahlt.

Die neue-Serie, die bei HBO Max bestellt worden war, wird nicht mehr fortgesetzt, wie der US-Dienst ‚Variety‘ berichtet. Die neue Folge des kanadischen Highschool-Dramas war ursprünglich im Januar für zehn Episoden bei dem Streamer bestellt worden. Die Serie sollte vom Franchise-Eigentümer WildBrain produziert und von den Showrunnern und ausführenden Produzenten Lara Azzopardi und Julia Cohen entwickelt werden.Die Serie wäre die sechste Fernsehserie des Franchise gewesen. Die anderen sind «The Kids of Degrassi Street», «Degrassi Junior High», «Degrassi High», «Degrassi: The Next Generation» und «Degrassi: Next Class».Dies ist das jüngste Projekt, das bei HBO Max seit dem Abschluss der Fusion zwischen Warner Bros. und Discovery im April eingestellt wurde. Am bekanntesten ist der HBO Max-Film «Batgirl», der eingestellt wurde, obwohl er sich in der Postproduktion befand.