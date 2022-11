CNBC streicht Shepart-Smith-Show

US-Fernsehen

Stattdessen sollen laufende Wirtschaftsnachrichten die Sendung ersetzen.

Der erfahrene Journalist Shepart Smith, der im Herbst 2020 zu NBCUniversal kam, um die Einschaltquoten des Senders am frühen Abend mit einem unparteiischen Nachrichtenprogramm zu steigern, wird CNBC verlassen, da sich der Sender stärker auf sein Kernprodukt konzentriert: Informationen, die auf Zuschauer zugeschnitten sind, die sich für die Märkte und persönliche Finanzen interessieren.Smiths letzte Sendung wird Ende November ausgestrahlt, und CNBC beabsichtigt, seine SendungAnfang 2023 durch eine Abendstunde zu ersetzen, die den Wirtschaftsnachrichten gewidmet ist. Die Moderatoren für diese Sendung werden zu einem späteren Zeitpunkt benannt, und es bleibt abzuwarten, ob CNBC Kandidaten aus den eigenen Reihen auswählt oder versucht, jemanden von außerhalb zu gewinnen.In einem Memo, das am Donnerstag an die Mitarbeiter verschickt wurde, wies Sullivan darauf hin, dass der Sender "Prioritäten setzen und sich auf unsere Kernkompetenzen Wirtschaftsnachrichten und persönliche Finanzen konzentrieren muss. Dies ist der Schlüssel zu unseren Bemühungen, unsere Position als führende globale Wirtschaftsnachrichtenmarke weiter auszubauen und neue Zielgruppen anzusprechen, die sich für ihre finanzielle Zukunft interessieren. Er fügte hinzu: "Wir müssen weiter in Wirtschaftsnachrichteninhalte investieren, die unserem Publikum ein handlungsorientiertes Verständnis der komplexen Entwicklungen auf den globalen Märkten und der Auswirkungen auf Institutionen, Investoren und Privatpersonen vermitteln. In Zeiten des Wandels und der Ungewissheit wird unser Platz im Leben derer, mit denen wir auf Sendung, online und persönlich zu tun haben, noch deutlicher und wichtiger."