Nach schlechtem Quartalsergebnis: Lionsgate+ verabschiedet sich aus Deutschland

Wirtschaft

Für Restrukturierungskosten wurden im vergangenen Quartal fast zwei Milliarden US-Dollar bezahlt. Nun möchte Lionsgate das Geschäft straffen und verzichtet mit seinem Streamingdienst auf zahlreiche internationale Märkte.

Lionsgate hat in seinem letzten Geschäftsquartal einen Verlust von 1,8 Milliarden Dollar eingefahren, den es auf Restrukturierungskosten im Zusammenhang mit Starz und seinen internationalen Aktivitäten zurückführt. Das Film- und Fernsehstudio plante ursprünglich, eine Beteiligung an Starz zu verkaufen, hat aber signalisiert, dass es stattdessen andere Teile des Unternehmens ausgliedern könnte.Gleichzeitig hat das Unternehmen seinen internationalen Streaming-Dienst Starzplay in Lionsgate+ umbenannt. In dem Bestreben, sein Geschäft zu straffen, kündigte das Unternehmen an, sich aus Auslandsmärkten wie Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, den Benelux-Ländern, den nordischen Regionen und Japan zurückzuziehen, was mit Abschreibungen verbunden war."Diese Belastungen sind eine Anerkennung der aktuellen Marktbedingungen und der Herausforderungen in unserem Umfeld", sagte Lionsgate-CEO Jon Feltheimer in seinen Ausführungen vor Analysten nach Bekanntgabe der Ergebnisse. "Aber sie stellen auch eine Gelegenheit dar, unser Starz-Geschäft zu stabilisieren [und] die Erwartungen zurückzusetzen."