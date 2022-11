«maybrit illner»: Große Bühne für Boris Palmer

Quotennews

Um 20.15 Uhr startete das ZDF mit einer weiteren «Marie fängt Feuer»-Folge durch. Die Serie war gestern das erfolgreichste Format in der Primetime.

Der in Mainz ansässige Fernsehsender ZDF startete um 19.25 Uhr mit einer neuen-Folge durch. 3,43 Millionen Menschen verfolgten die Geschichte „Mein Baby gehört mir“, in der dem Team nur Stunden blieb, um den Entführer zu schnappen. Das Buch von Wiebke Jaspersen und Wolf-R. Kuhl lockte aber nur 0,14 Millionen junge Meschen an, das Format von Daniel Drechsel-Grau sicherte sich somit mittelmäßige 13,8 Prozent bei allen sowie schreckliche 2,7 Prozent bei den jungen Menschen.Um 20.15 Uhr gab es eine weitere Geschichte vonzu sehen, in der die Titelheldin neue Kommandantin der Freiwilligen Feuerwehr in Murmau wurde. Das Format mit Christine Eixenberger verbesserte sich auf 4,37 Millionen Fernsehzuschauer und 16,8 Prozent. Das Buch von Hans Hofer lockte 0,35 Millionen junge Menschen an, die Regiearbeit von Michael Karen sicherte sich 6,2 Prozent.Noch bis Ende 2023 soll Tübingers Oberbürgermeister Boris Palmer seine Mitgliedschaft bei den Grünen ruhen lassen. Obwohl Parteikollegen immer wieder gegen ihn schossen und sogar eine Grünen-Gegenkandidatin bei der Wahl am 23. Oktober 2022 aufstellten, konnte Palmer sein Amt verteidigen. Im Gespräch mit Maybrit Illner sprach Palmer über das Thema „Weniger Geld, mehr Flüchtlinge – Ist Deutschland noch stark genug?“. Bei der Sendung waren auch Tafel-Leiter Sirkka Jendis und Bundesinnenministerin Nancy Faeser dabei. 2,42 Millionen Zuschauer verfolgten die-Sendung, die erst um 22.30 Uhr auf Sendung ging. Das Format sicherte sich 0,23 Millionen junge Menschen und 6,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.