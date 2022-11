Disney+-Abonnenten bekommen Vorkaufsrecht

Vermischtes

Der Micky-Maus-Konzern beginnt damit, dass eine Disney+-Mitgliedschaft auch Vorteile beim Einkaufen im Disney-Shop einbringt.

Disney will herausfinden, wie gut es Binge-Zuschauer in Käufer verwandeln kann. In einem Test, der am 1. November – pünktlich zum Weihnachtsgeschäft – startete, erhielten Disney+-Kunden in den USA frühzeitig exklusiven Zugang zu bestimmten Waren aus dem Maushaus auf der ShopDisney E-Commerce-Website des Unternehmens. Zu den Spielzeugen, Sammlerstücken, Kleidungsstücken und anderen Produkten gehören solche aus «Star Wars» und «The Mandalorian», Marvels «Black Panther» ► und «Doctor Strange» ► , Walt Disney Animation Studios' «Frozen 2» und Pixars «Lightyear»."Der spezielle Zugang zu dieser kuratierten Warenkollektion für die kommende Weihnachtssaison ist das jüngste Beispiel für die vielen Möglichkeiten, mit denen wir experimentieren, um das Benutzererlebnis auf Disney+ zu verbessern, was auch die Verbesserung der Vorteile eines Abonnenten einschließt", sagte Alisa Bowen, die Ende September zur Präsidentin von Disney+ ernannt wurde. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit shopDisney, um herauszufinden, wie wir unser Publikum noch besser bedienen können, indem wir die Möglichkeiten erweitern, wie sie mit den Geschichten und Figuren, die sie auf Disney+ lieben, interagieren können."Die Integration von Disney+ und shopDisney ist unabhängig von dem unternehmensweiten Mitgliedschaftsprogramm, das das Unternehmen derzeit entwickelt. Das noch in der Planungsphase befindliche Disney-Mitgliedschaftsprogramm würde Vergünstigungen und exklusive Angebote aus den Themenparks, Kreuzfahrten, Disney+, Einzelhandelsgeschäften und anderen Berührungspunkten zusammenführen, wobei das Unternehmen Daten auswertet, um für jedes Mitglied ein personalisiertes Erlebnis zu schaffen.