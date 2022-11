Sky setzt «Avenue 5» fort

TV-News

Rund zweieinhalb Jahre nach der ersten Staffel kehrt die Sky/HBO-Koproduktion mit Hugh Laurie zurück. Die Deutschlandpremiere erfolgt etwas mehr als zwei Monate nach dem US-Start.

Sky hat den Start der zweiten Staffel der Science-Fiction-Comedyserieangekündigt. Demnach geht die Reihe, in der «Dr. House»-Darsteller die Hauptrolle des Raumschiff-Kapitäns Ryan Clark spielt, ab 20. Dezember weiter. Immer dienstags ab 20:15 Uhr gibt es jeweils zwei Folgen bei Sky Comedy zu sehen. Die insgesamt acht Folgen werden zudem über den Streamingdienst WOW und über Sky Q auf Abruf bereit gestellt. Dort ist auch die erste Staffel, die vor zweieinhalb Jahren erschien, verfügbar.Staffel zwei nimmt erneut den Weltraumtourismus aufs Korn, nachdem in Runde eins Kapitän Ryan Clark (Laurie) das luxuriöse Raumschiff «Avenue 5» von Herman Judd (Josh Gad) führte und dabei in Schwierigkeiten geriet, als das Schiff auf katastrophale Weise vom Kurs abkam und aus einer achtwöchigen Kreuzfahrt eine achtjährige Reise wurde. Die zweite Staffel setzt fünf Monate nach dem Scheitern der Umleitung des Schiffes ein und folgt der Crew – darunter die feurige Ingenieurin Billie (Lenora Crichlow), der unberechenbare Leiter der Kundenbetreuung Matt (Zach Woods) und die treue rechte Hand Iris (Suzy Nakamura) – bei ihrem Kampf, die zunehmend widerspenstigen Passagiere zu führen, zu beruhigen, zu kontrollieren und, wenn nötig, vor ihnen zu verstecken. Auf der Erde werden sie als Helden gefeiert, und im Weltraum kann sie jeder schreien hören.Macher von «Avenue 5» ist Armando Iannucci, der auch hinter der Comedy «Veep – Die Vizepräsidentin» stand. Neben Iannucci fungierten auch Kevin Loader und Will Smith als Executive Producer, Keith Akushie, Jon Brown und Sean Gray waren Co-Executive Producers.