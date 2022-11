Das war klar, «DSWNWP» läuft nicht gut

Quotennews

Der Negativ-Trend der RTL-Show geht schonungslos weiter, wie lange macht der Sender das so noch mit?

Es ist durchaus ein deutlich negatives Bild, dasda zeichnet. Natürlich, so viel soll zu Beginn gesagt sein, auf einem Niveau, auf dem andere Formate liebend gerne wären. Dennoch ist es für RTL-Verhältnisse und eben im Kontext der Leistungen, die die Show bereits gebracht hat, mittlerweile ein Thema zum Naserümpfen und Stirnrunzeln. Damit das Gesamtbild deutlich wird, ein kleiner Ausflug in die Vergangenheit. 2018 und 2019 hielt die Show in jeder Ausstrahlung die 2-Millionen-Marke an Zuschauern, eher mit Tendenz zu 3 Millionen, 2020 starteten drei Shows im April und Mai mit über 3 Millionen Zuschauern - doch dann zeigte sich das aufkommende Problem der Show.Während das Frühjahr mit Bestwerten ablieferte, kamen zwei der drei Shows im August und September nicht mal mehr auf 2 Millionen Zuschauer. Und hier ergab sich ein Muster! 2021 kratzten drei Ausstrahlungen im April wieder eher an den 3 Millionen Zuschauern, nur damit die drei Platzierungen im September allesamt unter 2 Millionen landeten. Im aktuellen Jahr verschärfte sich die Situation weiter, auch weil der Sendeplan sich wieder änderte. Die Show startete früher, mit zwei Sendungen im Januar, und da aber mit guten 2,23 und 2,54 Millionen Zuschauern, danach gab es zwei Platzierungen im Juni, die beide noch einigermaßen funktionierten. Mit 1,8 und 1,88 Millionen Zuschauern wurde der Marktanteil zweistellig gehalten, die Reichweite sank jedoch deutlich.Nach bereits zwei Sendungen im September vor 1,79 und 1,62 Millionen Zuschauern kommt das Show-Formatnun also im Negativ-Strudel an. Gestern wollten noch mit 1,78 Millionen Zuschauer zwar wieder etwas mehr einschalten, der Marktanteil lag mit 8,5 Prozent jedoch erneut klar unter der 10-Prozent-Marke. Auch die Zielgruppe hatte zu kämpfen, mit 0,61 Millionen Umworbenen legte die Reichweite ebenfalls wieder etwas zu. Der Marktanteil der Zielgruppe lag jedoch bei 12,5 Prozent, in dieser Kategorie verlor die Show noch nie die Zweistelligkeit, dennoch das zweitschlechteste Ergebnis in der Geschichte der Show. Es ist ein Tanz auf Messers Schneide für «Denn sie wissen nicht, was passiert - Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show». An sich liefert das Format konstant ab und von schlechten Leistungen kann nicht berichtet werden. Auf der anderen Seite erwartet sich der TV-Markt von RTL und einem derartigen Moderatoren-Gespann, auch wenn Gottschalk und Jauch gestern fehlten, dann doch etwas mehr - oder?