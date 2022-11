Staffel-Rekorde für das «The Masked Singer»-Finale

Quotennews

Nach rund fünf Wochen hat es sich wieder ausgeraten - «The Masked Singer» ist vorbei! Am Ende holt der Maulwurf den Sieg.

Was ein Herzschlagfinale mit drei Entscheidungen.hat mit dem Maulwurf einen neuen Sieger gefunden. In der gestrigen Primetime traten neben dem Maulwurf die Zahnfee, Rosty und der Werwolf gegeneinander an. In einer ersten Runde performte der Maulwurf Grenade von Bruno Mars, Rosty legte Miami von Will Smith auf die Bühne und der Werfolf setzte auf Numb/Encore von Linkin Park - Mit Take Me to Church von Hozier sollte die Zahnfee in der ersten Entscheidung des Abends ausscheiden. Unter der Maske kam demnach in der ersten Enthüllung des Finales Sängerin Leslie Clio zum Vorschein. Die zweite Runde ging an Sex on Fire von den Kings of Leon und dem Maulwurf und Hurt von den Nine Inch Nails von Hurt und dem Werwolf, während Rosty mit I'll Be There for You von The Rembrandts ausschied.Somit lichtete sich die zweite Maske im FInale - wie schon einige Male in den Vorwochen erahnt, versteckte sich unter No Name/Rosty Schauspieler und Komiker Rick Kavanian. In einer letzten Entscheidung hieß es also Maulwurf gegen Werwolf und auch die Song-Auswahl hätte kaum unterschiedlicher sein können. Der Werwolf sollte Hard Rock Hallelujah von Lordi zeigen, der Maulwurf setzte auf die Backstreet Boys und Larger than Life. Der Boyband-Faktor sollte dem Publikum gefallen, denn der Maulwurf gewinnt das Finale! Unter dem Werwolf-Kostüm versteckte sich Bürger Lars Dietrich, es blieb noch den Maulwurf zu demaskieren. Mit Woche für Woche überzeugenden Leistungen versteckte sich bis zum Schluss Schauspieler Daniel Donskoy unter der Maulwurf-Maske.Aus TV-Sicht war der Abend ein voller Erfolg. Mit 2,29 Millionen Zuschauer konnte auch an dem finalen Abend die 2-Millionen-Marke nicht nur gehalten werden, der Marktanteil stellt mit 10,0 Prozent einen starken Wert. Mit 1,21 Millionen Umworbenen aus der klassischen Zielgruppe stellt das Finale einen neuen Staffel-Rekord, zudem reichte es zu grandiosen 23,1 Prozent am entsprechenden Markt.