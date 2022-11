Blockbuster-Battle

Ein Klassiker der Filmgeschichte, ein klassische Heldenfigur und ein Favorit auf den Wahlsieg. Wer gewinnt dieses Battle?

(sixx, 20:15 Uhr)Der Blockbuster des Jahres 1992 mit Kevin Costner und Whitney Houston: Top-Bodyguard Frank Farmer soll die launische Pop-Diva Rachel Marron beschützen, die mehrere Drohbriefe erhalten hat. Ein Attentat kann Frank - der sich gegen seine beruflichen Prinzipien heftig in Rachel verliebt - in letzter Minute verhindern. Doch bei der Oscar-Verleihung schlägt der Attentäter erneut zu.Quotenmeter.de: /Rotten Tomatoes Audience Score: 6Metascore: 4IMDb User Rating: 6(Sat.1, 20:15 Uhr)Die packende Neuverfilmung der Legende von Sherwood Forest: Lord Robin von Loxley kann das Grauen der Kreuzzüge nicht länger ertragen und schreitet bei der Hinrichtung einer Gruppe Kriegsgefangener ein. John - dem Vater eines ermordeten Jungen - gelingt dabei die Flucht. Zurück in Nottingham wird Robin Zeuge des Unrechtsregimes, das der Sheriff mittlerweile etabliert hat. Mit John als Mentor an seiner Seite zieht der junge Rebell in den Kampf für das unterdrückte Volk.Quotenmeter.de: /Rotten Tomatoes Audience Score: 4Metascore: 3IMDb User Rating: 5(Sony AXN, 20:15 Uhr)Hugh Jackman spielt in diesem aufsehenerregenden Drama den Aufstieg und jähen Fall des charismatischen Politikers Gary Hart, der als aussichtsreichster Kandidat für die demokratische Präsidentschaftskanditatur von 1988 galt. Seine Karriere scheiterte jedoch an der außerehelichen Beziehung zu Donna Rice. Quotenmeter zog dieses Fazit zum Kinostart vor fast vier Jahren: „Gestützt durch eine griffige Performance von Hugh Jackman in der jovialen, aber auch starrsinnigen Hauptrolle, sowie einen solide aufspielenden Cast, darunter Vera Farmiga als geduldige Ehefrau, deren Sicht auf die Ereignisse Reitman gerne ausführlicher hätte ausbreiten können, um ein runderes Bild zu liefern, ist «Der Spitzenkandidat» ebenso kurzweilig wie diskursanregend.“Quotenmeter.de: 7Rotten Tomatoes Audience Score: 4Metascore: 6IMDb User Rating: 6