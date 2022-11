Margrit Lenssen: Zu 'Indianische Kulturen' wollten wir schon lange etwas machen

Interview

Wie kann die Geschichte der Lakota-Stammesgruppe korrekt erklären? «Löwenzahn»-Redakteurin Lenssen spricht über ihre Arbeit.

Tatsächlich habe ich gemeinsam mit meinen Team-Kolleginnen und Kollegen die Premiere der ‚Indianischen Kulturen – Lakota in Bärstadt‘ gemeinsam geschaut und dazu etwas zum Essen nach Lakota-Rezept mitgebracht. Es gab einen Kürbis-Dip – auch wenn Lakota früher das eher warm gegessen haben ;). Und leicht abgewandeltes , ausgebackenes süßes Brot mit Zimt und Muskatnuss.Das ist in einer kurzen Interviewfrage kaum zu beantworten. Von der intensiven Betreuung der Drehbücher (im Austausch mit der Produktionsfirma, «Löwenzahn» ist eine Auftragsproduktion) über Markenführung, Neuentwicklungen, Recherchen, Austausch mit Usern und Zuschauenden, Onlineangebote, Pressearbeit usw. usw. reicht die Bandbreite – und das ist nur ein kleiner Ausschnitt. Zudem betreuen wir auch noch andere Formate bei uns im Team.Sämtliche Veränderungen der Medienlandschaft, besonders die schnelle Entwicklung der Onlinewelt, haben wir natürlich mit aufgenommen. Bei der Jahrtausendwende waren wir vorne dran mit unseren «Löwenzahn»-CD-ROMs, mit denen die Kinder Inhalte der Sendungen in Spielen und Quizfragen am Computer nachgespielt haben – begleitet von Peter Lustigs Stimme. Damals war es noch etwas ganz Besonderes, dass die Kinder «Löwenzahn» nicht nur im Fernsehen sondern auch am Computer erleben konnten. Inzwischen sind wir hier natürlich viele Schritte weiter. Die Online-Präsenz von «Löwenzahn» ist uns besonders wichtig, weil über die Plattform auch direkt mit den Kindern kommunizieren. Was sich nicht geändert hat ist die Sorgfalt, mit der wir an die Entwicklung jeder neuen Sendung herangehen immer mit dem Anspruch gute, moderne neue Inhalte zu schaffen die zur Marke «Löwenzahn» passen. Sie müssen all die ökologischen Fragen, emotionalen und Wissensansätze beinhalten, aber auch das, wie Menschen miteinander umgehen. Nur so können sie auf den Plattformen Erfolg haben. Die filmischen Stories sind heute wesentlich hochaufgelöster, dichter und fiktionaler erzählt als in früheren Zeiten. Das merkt man sofort, wenn man sich mal eine der alten „Classics“-Folgen anschaut. Das Erzähltempo war früher extrem viel langsamer war.Die Themen, die wir bei «Löwenzahn» behandeln, sind inhaltlich getrieben, nicht nur technisch. Daher haben wir überhaupt keine Befürchtung, dass uns die Themen ausgehen. Die Technik bietet uns jetzt mehr Varianten als früher, manche Sachverhalte kann man noch besser darstellen. Was bleibt ist, dass wir aus der Kinderperspektive verständlich erzählen und Wissenswertes en passant unterbringen.